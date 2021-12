Lise (10) draagt hele winter korte broek: ‘Heb het vaak koud, maar weet waar ik het voor doe’

Collin Hoogenboom is leerkracht op een basisschool in Alphen en fietst elke dag van Leimuiden naar zijn werk, in korte broek. ,,’s Morgens zit ik om 06.30 uur op de fiets. Of dat koud is? Mwah, ik heb nog geen bevriezingsverschijnselen hoor. Ik heb geitenwollensokken aan en een thermoshirt. Als ik ’s middags terugfiets en er is een zonnetje, is zo’n korte broek juist lekker verkoelend.”



Hoe het zal zijn met hevige vrieskou, weet hij nog niet. ,,Ik kijk of het dan nog verantwoord blijft. Maar voorlopig ga ik lekker door. Ik doe een actie voor KiKa en laat me sponsoren, om geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker.”