Longarts: ‘Vapende kinderen zijn de nieuwe generatie rookverslaafden’

Eline en Sander adopteer­den drie Hongaarse meisjes: ‘Het liefst knuffelde ik ze helemaal plat’

Eline en Sander besluiten, als hun zoontje drie jaar is, het adoptieproces te beginnen voor een tweede. Na zes jaar komt het verlossende telefoontje: er ligt een adoptievoorstel klaar voor drie Hongaarse zusjes. ,,Het liefst knuffelde ik ze helemaal plat, maar we hielden ons in. Voor hen was het natuurlijk heel spannend.”

13 november