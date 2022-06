Luister hier naar alle afleveringen van podcast Miskraammonologen

Moedermerk Artipoppe beticht van ‘momshaming’: ‘Jullie zijn het echt helemaal kwijt’

Draagzakkenmerk Artipoppe heeft de woede van jonge moeders op zijn hals gehaald door de lancering van de campagne ‘Motherhood is easy’. De slogan prijkt op Amsterdamse trams en zingt rond op sociale media. Als tegenreactie is de eerste merchandise ook al te bestellen: buttons met de tekst ‘Motherhood is not easy’.

1 juni