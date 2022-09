‘Luister minder naar opvoedexperts, en meer naar de generaties boven ons’

Met zijn boek Mogen we nog wel straffen? stelt Philippe Noens, pedagoog en lector Gezinswetenschappen aan de Vlaamse hogeschool Odisee, zichzelf en elke ouder de heikele vraag of de pedagogische tik al dan niet verantwoord is anno 2022. ,,In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, voeden jonge ouders hun kinderen best streng op.”

,,Ouders horen grenzen te stellen in de opvoeding, maar geweld hoort daar niet bij”, zegt pedagoog Philippe Noens, die zelf vader is van vier kinderen onder de 12 jaar. ,,Iedereen verstaat iets anders onder de pedagogische tik. Voor de ene is dat een tik op de luier, voor de andere een harde oorveeg. Daarnaast is er ook geen wetenschappelijke consensus over de langetermijngevolgen van zo’n tik. Wel is men het erover eens dat als een kind regelmatig wordt geslagen, de kans op bijvoorbeeld het ontwikkelen van een angststoornis groter wordt. Bovendien kan ook het grondvertrouwen in de opvoeder ‘een tik’ krijgen.”

Quote Je geeft jouw buurman toch ook geen mep omdat hij te harde muziek aanzet? Philippe Noens

,,Vaak zeggen ouders: ‘Ik kreeg vroeger ook weleens een tik, maar ik ben er toch ook groot mee geworden?” Maar moet dat nu de reden zijn waarom we kinderen zouden moeten blijven slaan anno 2022? Mijn beide grootvaders rookten nog in het bijzijn van de kleinkinderen. In de auto, thuis, op familiefeesten. Ik ondervind daar vooralsnog geen gevolgen van, maar wil dat dan zeggen dat we vooral moeten blijven roken terwijl we de kinderen rondrijden?”

,,Ik wil de pedagogische tik niet zonder meer veroordelen, want zo criminaliseer je ouders van wie de hand uitschiet uit onmacht, maar het is natuurlijk wel zo dat er principieel geen enkele reden is om kinderen te slaan. Je geeft jouw buurman toch ook geen mep omdat hij te luide muziek speelt? Daar bestaan andere en vooral betere manieren voor.”

Knuffelen met Google

Of er dan betere manieren zijn om te straffen, daar wil Noens geen praktische opvoedingstips over geven. ,,De eerste zin in mijn boek is niet voor niets: ‘Dit is geen opvoedingsboek, maar een boek over opvoeding.’ Ik wil niet de zoveelste expert in rij zijn die ouders uitlegt hoe ze hun kinderen zouden moeten opvoeden, straffen en belonen. De bibliotheken staan vol van dat soort boeken. Ook het internet stroomt over van het opvoedingsadvies over alle aspecten die bij opvoeden komen kijken. Je kunt ondertussen zelfs al via Google een stappenplan vinden over hoe je jouw kind het best kunt knuffelen!”

,,Al tienduizenden jaren voeden we kinderen op en de mensheid is nog niet uitgestorven. Intuïtief doen we blijkbaar dus toch iets goeds. Kinderen grootbrengen is een kunst, maar vandaag de dag willen we er blijkbaar graag een exacte wetenschap van maken. Heel wat aspecten van de opvoeding worden ‘verwetenschappelijkt’ en complexer gemaakt dan het eigenlijk zou moeten zijn.”

,,We zijn te hard doorgeslagen in de opvoeding van onze kinderen. De wet van vraag en aanbod speelt hier ook een rol. We raadplegen liever een website of lezen liever een boek over zindelijkheidstraining dan te luisteren hoe vroegere generaties erin slaagden om kinderen op het potje te laten plassen. Verdorie, nu geef ik toch advies: minder luisteren naar opvoedingsexperts en meer te rade gaan bij grootouders, tantes en ooms. (lacht) Maar ik meen het wel: bij de generaties voor ons ligt een schat van kennis opgesloten.”

Iets te zeggen hebben

Noens wil daarmee zeker ook niet zeggen dat hij tegen straffen is, iets wat vandaag de dag aan populariteit wint dankzij het opvoedboek Mild ouderschap van psychologe Nina Mouton. ,,Voor de goede orde: ik vind oproepen tot een zekere mildheid terecht. Kinderen groeien op in een maatschappij die hard inzet op excelleren – goede punten, degelijke opleiding, bloeiende carrière. Aandacht hebben voor wat er in jezelf en de ander omgaat en je mild, dus empathisch, opstellen lijkt me zo slecht nog niet. Ik weet ook niet of alle ‘milde ouders’ tegen straffen zijn; ook zij geven grenzen aan en koppelen consequenties aan foutief gedrag.”

,,Maar wat ik wel opmerk is dat tegenwoordig de rollen nogal makkelijk worden omgedraaid: ouders die zwijgen en hun kinderen veelvuldig aan het woord laten. Terwijl kinderen veel kunnen opsteken door naar hun ouders te luisteren. Daar komt ook ons woordje ‘gezag’ vandaan: iets te zeggen hebben. Een gezag gebaseerd op het feit dat je als ouder het beste voorhebt met jouw kind(eren), maar ook op basis van jouw ouderdom en opgedane levenservaringen. Het punt is: ouders wijzen de weg in de hoop dat hun kind er iets aan heeft, maar je kan hun toekomst niet vastleggen. Vaak wandelen onze kinderen toch nog een andere richting uit, en leggen ze onze regels, adviezen en waarschuwingen naast zich neer.”

“Een ‘straffe’ opvoeding bestaat eruit tussenbeide te komen waar het hoort en los te laten waar het kan. Als ik vroeger te laat thuiskwam na een feestje moest ik ’s ochtends vroeg het gras maaien. De teleurstelling, maar ook humor die mijn vader in die straf legde, ontging me niet. Dat soort ‘straffe’ opvoeding hoop ik ook door te geven aan mijn kinderen. Kinderen kunnen nu eenmaal zichzelf niet opvoeden. Het is de verantwoordelijkheid van de ouder om een kind duidelijk te maken wat kan en niet kan.”

'Mogen we nog wel straffen?' van Philippe Noens is uitgegeven bij Borgerhoff & Lamberigts, 19,95 euro.

