‘Maak meer baby’s!’ Dit dorp haalt alles uit de kast om meer inwoners te krijgen, maar is het op tijd?

Verdrietig maar mooi: een opbaarwieg­je voor baby’s die tijdens of vlak na de geboorte overlijden

Een intens droevige gebeurtenis kan nog wél een mooi randje krijgen. In het Dordtse Albert Schweitzer ziekenhuis is vanaf nu een opbaarwiegje voor baby’s die tijdens of vlak na de geboorte overlijden. ‘Dit is zo belangrijk, zo kan het kindje er liefdevol verzorgd bijliggen, met kaarsen, knuffels en kaarten eromheen.’

4 november