Meertalig opvoeden: het lukt niet altijd

Een kind dat meerdere talen vloeiend spreekt klinkt veel ouders als muziek in de oren. Maar soms lijkt het niet te lukken om je kind in de tweede taal aan het praten te krijgen. ,,Gebrek aan aanbod van de tweede taal of missende emotionele verbintenis met het land van de taal kan een belangrijke oorzaak zijn”, zegt Montserrat Vidal García, logopedist en taalcoach bij La Sabika Taal.

Het kan aantrekkelijk zijn om je kind vanaf de geboorte in een tweede taal aan te spreken, als je zelf ook kennis hebt van die taal. Maar soms blijkt wanneer je kindje echt begint met praten, dat communiceren in de tweede taal niet al te vlot gaat. ,,Dan kun je gestructureerder aan de slag gaan, door bijvoorbeeld de tweede taal te spreken op vaste tijdstippen of tijdens activiteiten, waardoor je kind weet dat hij op die momenten de taal echt nodig heeft’’, adviseert Vidal García.

Motivatie en toepasbaarheid

Met het leren van een tweede taal is het belangrijk dat je kind zich gemotiveerd voelt de taal ook daadwerkelijk te gebruiken. ,,Als je kind nog jong is kun je proberen om met een beetje humor en een korreltje zout te doen alsof je zijn vraag in de moedertaal niet begrijpt. Zo weet hij dat hij de tweede taal nodig heeft om iets bij papa of mama te bereiken. Natuurlijk is het ook erg zinvol je kindje bij een clubje met andere kinderen te doen waar de taal nodig is”, adviseert Wendy van Dalen, lerares en oprichter van Dutch for Children.

Van galgje tot magneetletters op de ijskast plakken: daar heb je zeker wat aan als je meertalig opvoedt. Lees nog meer tips op Kek Mama.

Daarnaast speelt de sociale status die een taal heeft ook een rol. ,,Een taal als Spaans wordt in Nederland gezien als een wereldtaal en daarom ook vanuit school en de maatschappij aangemoedigd om te spreken, terwijl bepaalde andere talen als onbelangrijk kunnen worden beschouwd”, zegt Montserrat. ,,Als er daarnaast niet genoeg interactie en kansen zijn vanuit huis om met de taal te oefenen, dan wordt het al gauw moeilijk om je kind die taal te laten spreken’’.

,,Je kunt jezelf ook afvragen of je kind het land van de tweede taal op een positieve manier ziet en een band voelt met het land’’, vertelt Van Dalen. Als je kind geen band heeft met het land van de tweede taal, dan is het logisch dat hij ook geen band heeft met de taal zelf, aldus Van Dalen. Regelmatig bellen met familie uit het land, vertellen over het land of natuurlijk het land bezoeken kan hierbij helpen’’, voegt Vidal García toe.

Bied de taal op verschillende manieren en consequent aan

Om een taal goed te leren spreken, moet het aanbod van de taal groot en gevarieerd zijn. ,,Het aanbod van de taal door de ouders mag niet verwaarloosd worden. Laat je kind op zoveel mogelijk manieren met de taal in contact komen, bijvoorbeeld met boeken, muziek en spelletjes”, zegt Vidal García. ,,Het doel is dat je kind een band opbouwt met de taal, en dat kan alleen als er genoeg aanbod en positieve associatie is met de taal”.

Dat geldt voor zowel kinderen die vanaf de geboorte een tweede taal leren, als voor kinderen die dat later leren. ,,Vanaf de geboorte pikt een kind het natuurlijk gelijk op, maar als je later begint met het aanleren van de tweede taal dan heb je het voordeel dat een kind al beter zijn moedertaal beheerst. Dat is erg belangrijk om een tweede taal te leren”, zegt Wendy van Dalen.

Maar wat als je kind het ondanks het gevarieerde aanbod alsnog vertikt de tweede taal te spreken? ,,Dat kan natuurlijk demotiveren. Maar toch ontvangen kinderen dan alsnog de taal, ook al praten ze niet terug. Dat is ook erg zinvol, dus geef niet op’’, adviseert Van Dalen. ,,Het is in dat geval een goed idee om de taal op nieuwe manieren aan te bieden om het spreken te stimuleren. En altijd op een manier zodat je kind er plezier aan beleeft’’, voegt Vidal García toe.

Van Dalen geeft als laatste tip om altijd consequent te blijven in het aanbieden van de taal. ,,Zoek vaste momenten of dagen waarop je alleen de tweede taal spreekt, want zonder die regelmaat zal je kind de taal niet leren. En als je zelf de tweede taal niet vloeiend spreekt, begin er dan ook niet aan, maar laat dat over aan bijvoorbeeld je partner die de taal wel vloeiend spreekt.”

