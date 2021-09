Melk van donormoeders: ‘Ik lag in coma na de bevalling, en ben zo blij dat dit kan’

Te vroeg geboren baby’s in het MMC in Veldhoven krijgen voortaan als het nodig is donormelk. Die komt van moeders uit Amsterdam en wordt geleverd door de Moedermelkbank. Artsen in het Veldhovense ziekenhuis springen een gat in de lucht.

,,Dit is echt fantastisch. Hier hoopten we al heel lang op”, zegt Moniek Rooijakkers van de Neonatale Intensive Care Unit (NICU) in het MMC. ,,Er komt steeds meer bewijs dat moedermelk het beste is. Bij kinderen die te vroeg geboren zijn geldt dat nog veel meer”, zegt kinderarts Kimberley Wagemans-Bonouvrie.

Afkolven en afstaan

Het ziekenhuis stimuleert moeders van te vroeg geboren kinderen altijd al om borstvoeding te geven. Als lactatiekundige helpt Rooijakkers hen daarbij. Doordat moeders hier vaak ziek zijn of moeten herstellen van een keizersnede, hebben ze niet altijd (meteen) genoeg melk. Nu kunnen hun kindjes ook donormelk krijgen.

Het is voor het eerst dat een niet-academisch ziekenhuis in Nederland gebruik kan maken van de Moedermelkbank in Amsterdam. Het MMC zet de donormelk in voor extreem vroeg geboren kindjes, die worden geboren voor 30 weken zwangerschapsduur. Ook kindjes die door een groeistoornis minder dan een kilo wegen krijgen indien nodig donormelk. De melk komt van moeders uit Amsterdam en omgeving die meer dan genoeg melk hebben voor hun eigen kind en het teveel afstaan. Ze zijn van tevoren zijn gescreend. Donormoeders kolven hun melk af en vriezen die in. De in het Amsterdam UMC gevestigde Moedermelkbank zamelt die melk in en pasteuriseert deze.

Quote Er komt steeds meer bewijs dat moedermelk het beste is. Bij kinderen die te vroeg geboren zijn geldt dat nog veel meer. Kimberley Wagemans-Bonouvrie, Kinderarts MMC

Zes tot acht keer per dag kolven

,,We doen er al jaren alles aan om moeders in het MMC te stimuleren om borstvoeding te geven. Onze verpleegkundigen zijn getraind om hier elke dag positieve aandacht aan te geven. Ook al is het maar 1 cc per keer: élke druppel is goud waard”, zegt Rooijakkers. Ook al betekent dat zes tot acht keer per dag kolven, bijna alle vrouwen doen het graag. ,,Ze zijn heel blij dat ze iets kunnen doen voor hun kindje.”

Baby Evi is een van de eerste kindjes die van de donormelk kon profiteren. Deze week hoopt haar moeder Sandra Sanders haar dochtertje voor het eerst mee naar huis te nemen, naar papa en haar grote broer.

Quote Ik dacht, ik ben heel voorzich­tig. Helaas heeft het coronavi­rus toch op mijn deur geklopt. Moeder Sandra

Veldhovense moeder heel blij met donormelk

Haar gezin heeft een moeilijke tijd achter de rug, nadat ze tijdens haar zwangerschap getroffen werd door corona. In Nederland gold aanvankelijk voor zwangere vrouwen het advies om zich niet te laten vaccineren. Toen dat advies later wijzigde, was Sanders niet overtuigd. ,,Ik dacht: ik ben heel voorzichtig, ik kom bijna nergens, zo kan ik mezelf beschermen. Helaas heeft het virus toch bij mijn deur aangeklopt.”

Sandra werd ziek, zo ziek dat de artsen in het MMC haar kindje eerder moesten halen. ,,Ik weet nog dat ze me naar de OK brachten voor de keizersnee. Daarna heb ik vijf dagen in coma gelegen op de IC in het MMC.” Ondanks die coma kwam ook bij haar de melkproductie op gang. ,,Maar die eerste periode was het niet genoeg, en konden we dat aanvullen met donormelk. Geweldig dat dit kan, dat er moeders zijn die dit doen.”

Moedermelk kan levens redden

Er zijn twee redenen waarom moedermelk juist voor premature kindjes essentieel is. ,,Bij te vroeg geboren kindjes zijn de darmen nog niet goed ontwikkeld.” Poedermelk uit de winkel is gemaakt van koeienmelk, en die eiwitstructuur is anders dan die van ‘mensenmelk’. Dat kan bij deze kindjes tot levensbedreigende complicaties leiden. ,,Het risico bestaat dat ze een gaatje in de darmen krijgen of een bloedvergiftiging oplopen.”

Daarnaast bevat moedermelk antistoffen waarmee een kind afweer opbouwt. ,,Tijdens de zwangerschap geeft een moeder vooral in de laatste fase antistoffen door. Een kind dat voor die tijd ter wereld komt, kan die antistoffen via moedermelk toch nog binnen krijgen.”

Moedermelkbank bedient steeds meer ziekenhuizen

Rooijakkers en Wagemans hopen dat donormelk over vijf jaar beschikbaar is voor premature kindjes in alle ziekenhuizen in Nederland. Maar waarom is dat nu niet al zo, terwijl borstvoeding in Nederland al jaren wordt gepromoot? ,,De Moedermelkbank kon pas onlangs zijn capaciteit uitbreiden. Moedermelk is geen product waar je winst mee kan maken, dus er wordt niet snel in geïnvesteerd.”

