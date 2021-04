Met deze Oud-Hollandse spelletjes komen jij en je kinderen Koningsdag ook thuis door

Met wéér een Koningsdag zonder vrijmarkt en andere feestelijke evenementen, moet je als ouder iets anders verzinnen. Deze Oud-Hollandse spelletjes zijn makkelijk uitvoerbaar en zorgen zeker voor plezier. Want er is niets leuker dan spijkerpoepen, sjoelen en koekhappen, toch?

Koekhappen

Misschien wel hét spel, als we het over Oud-Hollands vermaak hebben. Wat heb je nodig? Een stuk ontbijtkoek, een touw en een theedoek. Hang de plakken ontbijtkoek aan het touw en hang het touw op de juiste hoogte voor de kinderen, zodat ze er geblinddoekt wel bij kunnen. Wie het eerste de koek op heeft – met de handen op de rug natuurlijk – is de winnaar.

Spijkerpoepen

Zet een aantal lege flessen op een rij, bind een touwtje om het middel van je kind en hang daar een spijker aan. In hurkhouding moet hij of zij vervolgens proberen de spijker in de fles te krijgen – zonder te lachen. Een uitdaging, want reken maar dat de kinderen bij de naam van dit spel al de slappe lach krijgen.

Quote Ezeltje Prik is één van de spelletjes die ideaal zijn om binnen te doen, als het buiten te fris is

Ezeltje Prik

Deze kent iedereen nog wel: teken een grote ezel op een stuk karton. De eerste speler moet geblinddoekt een prikvoorwerp met daaraan het touwtje – de staart van de ezel – op de juiste plek op het karton prikken. Degene die hier het beste in slaagt, is de winnaar. Ezeltje Prik is één van de spelletjes die ideaal zijn om binnen te doen, als het buiten fris is. Wil je het extra moeilijk maken? Laat de kinderen dan eerst geblinddoekt een paar rondjes draaien. Maak er een speciale Koningsdag-versie van door geen ezel maar Willem Alexander – mét kroon – uit een stuk karton te knippen.

Zaklopen

Ook een heel leuk ouderwets spelletje: zet een parcours uit met bijvoorbeeld pionnen of met water gevulde flessen en verdeel de kinderen in twee groepen. Het eerste kind in de rij wurmt zich in een jutenzak en legt al springend het parcours af, waarna de jutenzak wordt doorgegeven aan de tweede in de rij. De groep die het snelste is én geen pionnen of flessen heeft omgegooid, mag juichen.

Quote Wie krijgt alle blikken op de grond?

Blikgooien

Stel een stapel blikken op als een toren en laat de kinderen met een kleine bal zoveel mogelijk blikken omver gooien. Heel simpel, maar pret gegarandeerd. Voor de Koningsdag-touch zet je een pepermuntblik met de Koninklijke Familie erop bovenaan. Wie krijgt alle blikken op de grond?

Eierrace

Twee lepels en twee eieren: meer heb je niet nodig voor dit spelletje. Verdeel de kinderen in twee groepen en laat iedereen één voor één met de lepel in de mond en daarop een ei, naar de overkant lopen en terug. Wie is het snelste klaar en heeft de eieren niet laten vallen? Oh ja: wil je geen kliederboel, kook de eieren dan eerst even, dat scheelt een hoop opruimwerk.

Nog niet uitgespeeld?

Met deze spelletjes vermaakt je kind zich opperbest in de tuin, schrijft Kek Mama.

Volg al het nieuws over Gezin ook via Twitter en Facebook.