Met deze tips maak je een gezonde, leuke en coronaproof traktatie

De zomervakantie nadert of is voor sommige regio’s al aangebroken. Gaat jouw kind volgend jaar naar een nieuwe klas of naar de basisschool en wil je op gepaste wijze afscheid nemen van bijvoorbeeld de kinderopvang door te trakteren? Dat is niet makkelijk. Een voorwaarde die veel basisscholen en kinderopvangcentra stellen, is dat de traktatie voorverpakt moet zijn. Het eten mag niet aangeraakt worden. In de praktijk komt het dan vaak neer op voorverpakte koekjes.

Maar dat kan ook anders. Jessica Lauret, blogger en organisator van kinderfeestjes: ,,Er zijn genoeg gezonde alternatieven te vinden in de supermarkt, denk bijvoorbeeld aan rijstwafels, ontbijtkoek of voorverpakt fruit. Let op wat jouw kinderen lekker vinden en kijk daarna wat je met de verpakking kan. Op de doorzichtige verpakking van rijstwafels kun je bijvoorbeeld grappige gezichtjes tekenen, samen met je kind. Dan beleef je samen de voorpret van het trakteren.” Ook geeft ze als tip om de traktatie in kleurige, stevige cupcakevormen te plaatsen en die te versieren, zo is het toch nog feestelijk.

Quote Met iets dat er mooi uitziet, zijn kinderen vaak al helemaal blij Suzanne Breugem

Creatief met inpakpapier

Een ander simpel maar creatief idee is om het voorverpakte eten in te pakken met inpakpapier of knutselpapier. Lauret deed dit met ontbijtkoek: ze bedekte twee derde van de verpakking met inpakpapier en voegde er nog een zakje confetti aan toe. In plaats van confetti kun je de traktatie ook versieren met bijvoorbeeld strikjes of ballonnen. Lauret: ,,Een voordeel van coronaproof trakteren is dat je niet ’s ochtends vroeg in de keuken hoeft te staan om alle verse kaasjes of worstjes te snijden, maar dat je het van tevoren al kan klaarleggen. Dit scheelt een hoop tijd.”

Mooie traktaties

Volledig scherm Traktatie met ijshoorn. © Suzy Breugem Suzanne Breugem, expert op het gebied van kindertraktaties en eigenaar van webwinkel SuzyB, krijgt weleens wanhopige mails van ouders met de vraag wat ze nu moeten trakteren. ,,Veel ouders houden van gemak als het gaat om trakteren”, zegt ze. Ook in deze tijd is dat geen probleem, voor kinderen hoeft het helemaal niet groots te zijn, weet Breugem. ,,Met iets dat er mooi uitziet, zijn ze vaak al helemaal blij. Vooral traktaties waar hun leeftijd op staat, vinden ze fantastisch, omdat dat nieuwe cijfer zo belangrijk voor hen is.”

Een populaire optie op dit moment is volgens Breugem de ijshoorn, maar dan wel een gemaakt van hout. ,,Geen echte, want dat is niet coronaproof”, zegt ze. ,,Je kan in het ijshoorntje een surprise verwerken, bijvoorbeeld een mandarijn of gedroogd fruit zoals rozijnen. Om het er mooi uit te laten zien, stop je de surprise in een kleurig servet dat je dichtknoopt met een lintje. Om het houten ijshoorntje doe je een puntzak en om het af te maken plak je een grote sticker met de nieuwe leeftijd erop.”

Niet-eetbare traktatie

Geen idee wat te trakteren? Het Voedingscentrum raadt op hun website de volgende gezonde opties aan: fruit, bijvoorbeeld een mandarijn of een banaan, kleine voorverpakte porties gedroogd fruit, zoals een doosje rozijnen of een klein zakje suikervrij snoep of dropjes. Kom je er toch niet uit? Denk dan eens aan een klein cadeautje in plaats van een eetbare traktatie.

