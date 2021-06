Met deze tips wordt je kind minder snel wagenziek

Vakantie is heerlijk, maar op reis gaan met (jonge) kinderen levert vaak ook praktische problemen op. Hoe geniet je zorgeloos van een aantal weekjes weg? Vandaag: hoe voorkom je wagenziekte?

Delen per e-mail

Het begint met gapen, suf worden, koud zweet, winderigheid en boeren. ,,Als je als ouder dat ziet, hoort of ruikt, is het meestal handig om even te stoppen’’, zegt bewegingsziekte-expert Jelte Bos van TNO en de Vrije Universiteit.

Want meestal volgen daarna misselijkheid en mogelijk zelfs overgeven. Bestuurders hebben er zelden last van, maar twee op de drie passagiers worden weleens misselijk in de auto. Een op de drie moet daarbij ook spugen. Door te stoppen, trekt de misselijkheid meestal vanzelf weer weg, al gaat dat niet zo snel. ,,Het duurt meestal tientallen minuten.’’

Wagenziekte, of reisziekte, is géén ziekte, benadrukt Bos. ,,Het is een normale reactie op een abnormale beweging.’’ Als passagier in een auto krijgen je hersenen van drie kanten tegenstrijdige informatie. Je ogen registreren een stilstaande wereld; de binnenkant van de auto. Je evenwichtsorganen voelen echter dat je wel degelijk beweegt. Dan heb je ook nog verwachtingen, bijvoorbeeld dat je een bepaalde kant op gaat. ,,Van die verschillende informatiebronnen proberen je hersenen chocola te maken’’, zegt Bos. Maar dat gaat niet altijd goed. Het resultaat: een ondergespuugde achterbank.

Autovakantie met kinderen: 10 tips

Kleine kinderen én met de auto op vakantie? Dat lijkt geen topcombinatie, maar een goede voorbereiding is het halve werk. Ouders van Nu geeft tien tips voor een autovakantie met kinderen.

Zitverhoger

Oefenen helpt, maar Bos heeft nog een aantal andere tips om de autoreis fijner te laten verlopen. ,,Zorg voor een zitverhoger zodat kinderen uit het raam kunnen kijken.’’ Het kind dat het meeste last heeft, kan dan het beste in het midden zitten, zodat hij of zij langs de ouders door de voorruit kan kijken. Stimuleer dat bovendien met een spelletje zoals ‘ik zie ik zie wat jij niet ziet’. ,,Door naar voren te kijken, verdwijnen immers die tegenstrijdige signalen naar je hersenen. Je registreert dat je beweegt en dat komt overeen met de informatie van je evenwichtsorganen.’’

Medicatie, zoals bijvoorbeeld Primatour, kan ook helpen. Maar let erop hoé je dat aanbiedt aan je kind. Bij wagenziekte speelt ook psychologie een rol. ,,Als je zegt; ‘neem maar vast een pilletje, want je krijgt straks zeker last van misselijkheid’, doe je met die opmerking de werking van de pil mogelijk teniet.’’ Daarnaast zorgt het pilletje soms voor een suf gevoel. Dat kan ook weer voordelen hebben, zegt Bos. ,,Zo maken kinderen minder snel ruzie op de Route du Soleil.’’

Quote Sommige jonge vaders vinden het leuk om sportief te rijden, maar kinderen worden zo een stuk sneller ziek Jelte Bos, bewegingsziekte expert van TNO en de Vrije Universiteit

Gember en cola

Wat ook helpt: gember. Dat kalmeert de maag. ,,Net als cola. Het voordeel van cola is dat het ook verlichting biedt tijdens de reis zelf.’’ Voor misselijke ouders: koffie zorgt dan weer voor ergere klachten. ,,Stop met drinken van koffie vijf uur van tevoren. Bij alcohol is dat zelfs twaalf uur voor de rit.’’ Dan heb je ook nog armbandjes die reisziekte zouden verminderen. Op deze tennisarmbandjes zit een knopje dat duwt op een bepaalde plek op de pols. ,,We krijgen vaak te horen dat mensen daar baat bij hebben.’’

De chauffeur speelt ook een rol. ,,Sommige jonge vaders vinden het leuk om sportief te rijden. Snel op te trekken, hard door de bochten te rijden.’’ De vaders zelf hebben daar als bestuurder geen last van, maar hun kinderen worden zo een stuk sneller ziek, weet Bos. ,,Rustig optrekken, rustig afremmen en rustig de bocht ingaan. Dat voorkomt wagenziekte.’’ Ook niet doen: steeds wisselen van snelheid. De rijstijl van de bestuurder speelt een veel grotere rol dan de auto zelf, al hebben passagiers meestal minder last in een auto met stugge verering.

Quote Leg in elk geval hersluitba­re zakjes klaar om te voorkomen dat braaksel op de bekleding belandt Dennis van Steenis van onderzoeksbureau Strooming

Baking soda

Maar wat doe je als het toch misgaat? Hoe voorkom je dat je de rest van de vakantie rondrijdt terwijl de zure lucht uit de autobanken opstijgt? ,,Leg in elk geval hersluitbare zakjes klaar om te voorkomen dat braaksel op de bekleding belandt’’, zegt Dennis van Steenis van onderzoeksbureau Strooming, dat onderzoek doet bij overlast. Komt het toch op de autobanken, dan is snel poetsen belangrijk. ,,Vooral als het waterig is en heel zuur, dan trekt het snel in de stoelen.’’

Schraap het braaksel meteen weg, desnoods met een spatel, en gebruik absorberende doekjes om het op te nemen. Spray daarna de bekleding in met een reinigingsmiddel. Een flinke schep baking soda (zuiveringszout) helpt om de geur te verwijderen. De soda kun je vervolgens opzuigen met een stofzuiger. Belandt spuug op de automatten, gooi die dan maar weg, adviseert Van Steenis. Bij de autostoelen gaat dat niet. ,,Is het al te diep ingetrokken, overweeg dan een professionele schoonmaakbeurt. Bijvoorbeeld door shampoorel of een ozonbehandeling.’’ Dat laatste breekt de geur af. Beide behandelingen kosten tientallen euro’s.

Volg al het nieuws over Gezin ook via Twitter en Facebook.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.