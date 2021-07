Met deze zes tips voorkom je ruzie op de achterbank

Veilig zwemmen, zonnebrand of reisziekte. Vakantie is heerlijk, maar op reis gaan met (jonge) kinderen levert vaak ook praktische problemen op. Hoe geniet je zorgeloos van een aantal weekjes weg? Vandaag het vakantieprobleem: ‘Hoe houd je het gezellig op de achterbank?’

‘Zijn we er al?’ Voor volwassenen is een autorit naar een ver vakantieadres al vermoeiend, maar voor kinderen is het helemaal een kwelling, legt kinder- en jongerencoach Mariëtte Dietz van Dietzcoaching uit. ,,Kinderen moeten lekker kunnen rondrennen, spelen en klimmen, maar zitten tijdens de hele dag in een kleine ruimte met een gordel om en ze kunnen geen kant op.’’ Daarnaast leven kinderen in het ‘hier en nu’. ,,Wij kunnen in gedachten houden dat het nu even vervelend is, maar dat we vanavond met een drankje aan het zwembad zitten. Kinderen kunnen dat nog niet. Vandaar steeds die vraag; zijn we er al? Hoe lang duurt het nog?’’

Quote Sommige ouders zijn tegen schermen, maar bij een lange autorit helpt het iedereen om de tijd door te komen Kinder- en jongerencoach Mariëtte Dietz

Met deze tips maak je de autorit een stuk aangenamer:

1. Goede voorbereiding

De autorit begint al bij een goede voorbereiding, zegt Dietz. ,,Vertel bijvoorbeeld dat jullie naar een hele leuke camping gaan waar je kunt zwemmen en spelen, maar voordat jullie daar zijn, moet je eerst heel lang in de auto zitten.’’ Vraag aan je kind hoe het denkt zich in de auto te gaan vermaken. ,,Denk aan het samenstellen van een playlist met de favoriete liedjes of het uitzoeken van een luisterboek.’’ Maak samen een tasje klaar voor in de auto met daarin reisspelletjes, boekjes en bijvoorbeeld een iPad. ,,Sommige ouders zijn tegen schermen, maar bij een lange autorit helpt het iedereen om de tijd door te komen. Actief zijn komt wel weer tijdens de vakantie zelf.’’

2. Verwachtingen uitspreken

Een vliegvakantie met kinderen: tien onmisbare tips Je kent ze misschien wel: die blikken van mensen als je met je baby of peuter het vliegtuig instapt. Het zou zomaar kunnen dat jij ook zo keek toen je nog geen kinderen had. Maak je er vooral niet druk om. Wel is het slim om zelf goed voorbereid te zijn. Met deze tips van Ouders van Nu wordt de vlucht voor jou én je baby in elk geval een stuk aangenamer. Vertel ook wat jij van je kind verwacht in de auto. ,,Zijn er broertjes of zusjes, spreek dan bijvoorbeeld af dat ze tijdens de rit niet aan elkaar mogen komen. Stoeien of tikkertje kan dan weer tijdens een pauze.’’ Denk als ouder ook aan je eigen mindset. ,,Probeer te ontspannen en de reis te zien als een avontuur, als onderdeel van de vakantie. Als je zelf relaxed en gezellig bent, spiegelen de kinderen zich daar vaak aan en wordt de reis een stuk aangenamer.’’

3. Verzin spelletjes voor onderweg

,,Tijdens dat lange stilzitten, zullen kinderen vragen om entertainment. Bedenk leuke dingen en spelletjes die je onderweg kunt doen.’’ Mogelijkheden genoeg, zegt de kindercoach. ,,Ik zie ik zie wat jij niet ziet, zoek letters in nummerborden, auto’s in een bepaalde kleur.’’ Wat ook kan helpen; geef iedere 100 kilometer een klein cadeautje. ,,Dat knipt de reis als het ware in overzichtelijke etappes.’’ Dat hoeven natuurlijk geen dure cadeaus te zijn. ,,Denk bijvoorbeeld aan een bellenblaas, puzzelboekje of een rolletje snoep.’’

4. Pauzes onderweg

Iedere twee uur een pauze van een half uur inlassen is een goed idee. ,,Neem een spel mee, zodat de kinderen even rond kunnen rennen. Daarna weten ze die volgende twee uur ook wel weer te overleven.’’ En leg sowieso niet teveel kilometers op een dag af, adviseert Dietz. ,,Hak de reis desnoods in tweeën, slaap een nachtje op een camping of met z’n allen in een hotelkamer. Zo wordt de reis ook echt een onderdeel van de vakantie zelf.’’

Quote Je moet als ouder niet met dingen dreigen die je toch niet gaat doen, dat vermindert je betrouw­baar­heid kinder- en jongerencoach Mariëtte Dietz

5. Vindingrijkheid en humor

Ondanks alle afleiding zal er ongetwijfeld een moment komen dat kinderen op de achterbank gaan klieren, ruzie maken of zeuren. Dreigen om ze bij de eerstvolgende parking uit de auto te gooien, is dan geen goed idee, zegt de kindercoach. ,,Je moet als ouder niet met dingen dreigen die je toch niet gaat doen, dat vermindert je betrouwbaarheid.’’ Maar hoe voorkom je dat de irritatie bij iedereen toeneemt? ,,Met vindingrijkheid en humor. Als ouder moet je de leiding nemen om een andere, gezelligere energie op de achterbank te krijgen.’’



6. Begrip voor kinderen

Heb ook begrip voor je kinderen. ,,Erken dat een lange rit niet leuk is, zeg dat je dat snapt en dat je begrijpt dat ze zich vervelen. Dat vinden kinderen vaak fijn om te horen.’’ En reageer niet op alles, zegt ze. ,,Knijp ook eens een oogje toe. Opvoeden doe je wel weer op de vakantieplek zelf. De autorit is toch vooral overleven.’’ Helpt dat niet, dan kun je als ouder altijd nog zelf plaats nemen op de achterbank.

Volg al het nieuws over Gezin ook via Twitter en Facebook.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.