Met tegenzin naar school: ‘Geef je kind de ruimte om te vertellen wat er speelt’

Klasgenootjes terugzien, verjaardagen inhalen en in de kring vertellen over de vakantie: tegen het einde van de zomer kijken veel kinderen ernaar uit om weer naar school te gaan. Maar wat als je kind niet naar school wil? Neem je kind serieus, adviseert kindercoach Linda Moonen. ,,Erken het gevoel. Soms is het al voldoende als een kind zich gehoord voelt.”

Ieder kind heeft weleens geen zin om naar school te gaan. ,,Vaak verdwijnt dat gevoel vanzelf,” weet Moonen, die haar werk als kindercoach combineert met een baan als leerkracht op een basisschool. Gebeurt dat niet? Bedenk samen een plannetje, adviseert ze. ,,Misschien mag je kind een bal meenemen voor in de pauze. Of een leuk boek dat de juf kan voorlezen. Soms helpt een knuffeltje. Of teken eens een hartje op jullie hand, zodat je kind zich verbonden voelt.”

Achterhaal de oorzaak

Blijft je kind opzien tegen school? Toon begrip en probeer te ontdekken hoe het komt. ,,Doe het niet af met: ‘School is juist leuk, dan zie je je vriendjes weer’ of: ‘Alle kinderen moeten naar school, dus jij ook’. Als je kind al een paar keer heeft aangegeven school niet leuk te vinden, erken dat gevoel dan,” adviseert Moonen. ,,Benoem wat je ziet of aanvoelt. Zeg bijvoorbeeld: ‘Ik merk dat je geen zin hebt. Klopt dat? Vertel eens.’ Zo geef je je kind de ruimte om zijn gevoel te delen.”

Quote Teken eens een hartje op jullie hand, zodat je kind zich verbonden voelt Linda Moonen, kindercoach

Soms hebben kinderen minder zin om naar school te gaan omdat de lesstof te moeilijk is. ,,Dan haken ze af,” weet Moonen uit ervaring. Maar het kan ook zijn dat de lesstof juist te makkelijk is, waardoor kinderen zich gaan vervelen in de klas. ,,Of er speelt iets in het contact met klasgenoten, of er is geen echte klik met de leerkracht.”

Ook stress in de ochtend kan het schoolplezier verlagen. ,,Doordeweeks moet vaak alles snel: aankleden, ontbijten, broodtrommels vullen, tandenpoetsen, en dan snel de deur uit en de klas in.” Neem liever de tijd om je kind rustig naar school te brengen, tipt Moonen. ,,Sommige ouders denken een drama te voorkomen door er bij het afscheid ook nog eens snel tussenuit te piepen. Maar daar wordt een kind alleen maar onzeker van. Of je kind wordt bang dat je zomaar ineens weer verdwenen bent.”

Met een high five de klas in

Sommige kinderen vinden vooral afscheid nemen en gedag zeggen lastig. ,,Als ouder ben je dan geneigd om te zeggen: ‘De juf wacht op je, schiet op.’ Maar als ze eenmaal in de klas zijn en de ouder uit beeld is, is het vaak snel voorbij,” weet de leerkracht. In zo’n geval is het fijn om je kind goed voor te bereiden en te helpen met de overgang van thuis naar school. Bijvoorbeeld door een afscheidsritueel te bedenken en thuis te oefenen, zoals een knipoog met een high five.

Komt je kind regelmatig moe, boos of verdrietig thuis? Dan kan het zijn dat je kind moeite heeft met het verwerken van alle prikkels op school. Het kan helpen om het aantal speelafspraakjes te beperken, door vaste speeldagen af te spreken. ,,Of spreek af dat je kind uit school eerst naar huis komt, een kwartiertje tot rust komt en pas daarna gaat spelen,” tipt Moonen. ,,Als je thuis rust kunt creëren, dan kan een kind de drukte van school ook beter aan.”

