Met zo’n EK voetbal, dan mis ik echt heeeeeel erg mijn collega’s

frank in quarantaineNet als veel Nederlanders blijft journalist Frank Poorthuis thuis. Frank zit in de risicogroep. Verslag van dag 464. Lees alle eerdere afleveringen hier terug.

Er zijn momenten dat je je werk meer mist dan op andere. De vrijheid om boodschappen te doen wanneer je wilt. Zelf de kinderen uit school halen en omdat het zo verrekte warm is even een ijsje halen bij de bakker op de hoek. Een kwartiertje pakken voor koffie met je vrouw, omdat zij ook beschikbaar is. Ach, legio plusmomenten natuurlijk. Al bijna anderhalf jaar. En dan ook elke maand nog salaris overgemaakt krijgen. U hebt mij nooit horen klagen. Als verplicht thuiswerkende kantoorslaaf had ik het bepaald niet slecht.

Er komt een eind aan en dat mag dan even ontregelend zijn, maar het is goed. Ik hoop op een zachte landing, nog een paar weken extra om m’n privileges te ontwennen. Maar voor één kwestie wil ik eigenlijk morgen alweer naar kantoor. Want met zo’n Europees kampioenschap voetbal, dan mis ik echt heeeeeel erg mijn collega’s. Vooral zo’n EK waarin ‘wij’ nog mee doen.

Volledig scherm © Marco De Swart

Ik ben geen kroegkijker en op pleinen zul je mij nooit tussen juichende menigtes aantreffen. Dus dat dat nog niet mag, mij heb je er niet mee. Ik kijk thuis, de kleintjes hebben er inmiddels ook plezier in. Al zijn hun interesses soms wat anders dan de schoonheid van het spel en de doelpunten. Mooie shirts. Gekke valpartijen. Herhalingen: ‘Nóg een goal, en nóg een. Oh nee!’ Er is beleving en dat telt.

Maar voor een stevige voetbalinhoudelijke discussie moet je natuurlijk de volgende morgen op kantoor zijn. Ach, die eerste discussies bij de koffie. En dan middenin én aan het eind van de eerste vergadering nog eens. En dan, beste mensen, dan komen de sportverslaggevers binnen. Die horen al ons gebrabbel met hautain opgetrokken wenkbrauwen aan, want zij hebben er natuurlijk pas echt verstand van. Zóveel verstand dat als je er niet naar vraagt, ze niet eens vertellen wat ze vinden. Maar dat doen wij natuurlijk wel. Krijgen we een kort college, waaruit blijkt dat wij alles verkeerd gezien hebben. Waarna we in absolute bewondering het zwijgen ertoe doen. Waarop zij weer in het sporthoekje hun fantastische analyses en beschouwingen gaan tikken en inspreken. Maar al na enkele minuten, gelukkig, hebben we ons hervat. En alsof al die kennis niet over ons is uitgestort analyseren wij simpele stervelingen weer dat het een lust is. Heerlijk. Ik verlang er zo naar.

Bekijk hier al onze voetbalvideo’s: