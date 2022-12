Mijn vrouw gaat weg, en wij blijven de hele week onder een dekbed in ons koude huis

,,Ik vind het niet leuk dat mijn moeder weggaat, ik ben sip!” De kleuter is het er niet mee eens, maar deze week namen we toch echt afscheid. Daar gaat ze dan, op weg naar Schiphol en dan in een vliegende lijnbus naar Tel Aviv. Uiteraard heb ik het vliegtuig, de PH-HXE, uitgebreid gegoogeld en foto’s en filmpjes laten zien aan onze kleine knul. Dat hielp enorm tegen de sipheid gelukkig en hij is alweer lekker aan het spelen.

Straks gaan we uiteraard nauwgezet de vlucht volgen via Flightradar en dan maar hopen dat het vliegtuig niet opeens bij Turkije van de radar verdwijnt omdat nét op dat moment door Erdogan een raket op Athene wordt afgevuurd. Gelukkig ben ik erg positief ingesteld. Zo ongeveer heel Nederland heeft last van griepachtige verschijnselen en ook hier is sprake van een ziekenboeg, waar ook ik deel van uitmaak. Wordt een pittig weekje zonder mijn eega, maar we hebben wel voor hetere vuren gestaan.

Quote Een heerlijke tijd was dat, ondanks poetsen en dweilen hing er nog maanden een zurig aroma in het kamertje

Keurig over de bedrand kotsen

Ik herinner me nog dat er vier kinderen tegelijk met mijn vrouw ziek waren, maar ik niet. Dat je dus naar het ene kind rent met een kotsbak en dat je een deur verderop er nog eentje hoort spugen, juist die ene die bovenin het stapelbed slaapt. Hij wilde zijn bed niet bevuilen dus had keurig over de rand van het bed gekotst. Het bed dat een paar meter boven de grond zat, dus het splatste alle kanten op. Niet alleen op de vloer, maar ook tegen de boeken, zijn kleren, zijn bureau, het zat tussen kieren, op de muren en op de gordijnen. Een heerlijke tijd was dat, ondanks poetsen en dweilen hing er nog maanden een zurig aroma in het kamertje.

Nu is het niet zó dramatisch gelukkig, gewoon met z’n drietjes op de bank onder een dekbed in ons koude huis. Alles komt goed. Wat ik spannend vind aan de komende dagen, daar ben ik heel eerlijk in: mijn vrouw is een ster in het begrijpen van de kinderen, en weet de goede woorden te vinden om ze te ondersteunen en op te beuren. Ik daarentegen ben beter in het regelen van bankzaken en het maken van grapjes. Dat laatste is natuurlijk ook erg belangrijk, maar ik wilde dat ik toch net iets meer van het invoelend vermogen van mijn vrouw had.

Dilligaf

Eén van de kinderen kwam van de week enorm grof uit de hoek. Echt dat je denkt: dit kan niet, tijd voor een kostschool met hoge hekken. Hij antwoordde op een vraag: Dilligaf. Wij boomers wisten niet wat hij bedoelde, hij weigerde het uit te leggen en hij ging zonder wat te zeggen naar zijn kamer. Ik googelde de afkorting, we lieten het even zakken en zij ging toen het gesprek aan, duurde een half uurtje, maar er werd compleet duidelijk waar het vandaan kwam, er waren tranen én er was onderling begrip en het was goed.

De komende week komt het op mij aan, ik hoop op een weekje als een kabbelend beekje. Waarom gaat ze eigenlijk weg? Ze gaat naar onze dochter die we al een half jaar niet hebben gezien. Inmiddels is ze 20, we waren niet op haar verjaardag, dus het werd wel weer eens tijd. Met z’n allen gaan is onbetaalbaar dus logisch dat haar moeder gaat. Onze dochter is vastbesloten in Israël te blijven wonen. Dan kun je zeggen: okay doei, jouw keus, veel geluk, gelukkig hebben we nog vijf kinderen over, maar dat is natuurlijk ook niet aardig. Ben blij dat ze haar moeder weer gaat zien én dat die straks weer terugkomt naar ons gezin.

