Mijn vuilnisbakkie, mijn valentijn: coronahond biedt troost tijdens pandemie-misère

Zorgen over pubers met een lock­down-dip, Ypse helpt een handje

19 januari Nogal wat pubers belanden door de lockdown in een dip. Of erger, in een depressie. Artsen zien een stijging van kinderen met psychische klachten. Reden voor ouders om alert te zijn. In de regio Den Bosch biedt Ypse gratis hulp.