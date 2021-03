‘Mijn zoon mag best leren dat borden niet vanzelf de vaatwasser in lopen’

,,Ik zou mijn kinderen nu al op hun leeftijd afgestemde klusjes kunnen geven, maar dat ga ik niet doen. Ik luister liever naar mijn oma, die zei: ‘Kinderen moeten zo lang mogelijk kind kunnen zijn’’’, zegt Maartje van Ojik (37), moeder van Livia (4) en Boris (1,5). ,,Goed, misschien leren Boris en Livia pas hoe ze de was moeten doen als ze naar de universiteit gaan. Maar dan denk ik: wat maakt het uit? Het is geen rocket science . Ik ben ervan overtuigd dat het wel goed komt en verantwoordelijkheden nemen leren ze wel door hun schoolwerk te doen”, aldus Van Ojik.

Niet vanzelf

Toch denken een hoop moeders er anders over, zoals Elizabeth Pilat: ,,Mijn oudste is 4 jaar. Ik probeer hem elke dag te motiveren om mij te helpen met afruimen. Het is (nog) geen moeten, maar hij mag best leren dat borden niet vanzelf de vaatwasser in lopen.’’ En moeder Musetta Blaauw vertelt: ,,Onze kinderen krijgen geen zakgeld maar kunnen allerlei klusjes doen om geld te verdienen. Zo bereiden we ze voor op een leven waarbij ze ook niet zo maar hun hand op kunnen houden, zonder tegenprestatie. En hebben ze geen zin om iets te doen? Dan moeten ze zuinig leven.’’