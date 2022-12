Moeder Louise en dochter Lotte verloren beiden prematuur kindje: ‘Hij had speldenknopnageltjes’

Mijn bevalling Lotte (30) heeft geen moederge­voe­lens na bevalling: ‘Ik dacht: wie is dit, ik ken jou niet’

Bevallen: vrouwen doen het al eeuwen en raken er nooit over uitgepraat. Bevallingen zijn prachtig, loodzwaar en veranderen je leven. In deze serie bevallingsverhalen creëren ouders openheid door het eerlijke verhaal van hun bevalling te delen. Lotte Engel (30) wilde een natuurlijke bevalling, maar kreeg een spoedkeizersnede. Tot haar verbazing had ze geen moedergevoelens toen ze haar baby in de armen hield.

29 november