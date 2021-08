Moedermelk in coronatijd: doet het z'n werk nog?

Nu we, sinds corona, zo goed letten op persoonlijke hygiëne kun je je als borstvoedende moeder afvragen of het nog wel hetzelfde gesteld is met de antistoffen die je doorgeeft aan je baby via moedermelk. ,,Een terechte vraag. We zijn op dit moment bezig om dit te onderzoeken”, zegt Hans van Goudoever, kinderarts in het Emma Kinderziekenhuis-Amsterdam UMC, en oprichter van de Nederlandse Moedermelkbank.

Moeder geven antistoffen voor allerlei ziektes door aan hun baby via borstvoeding. Maar met alle mondkapjes, extra hygiëne en sociale afstand zijn moeders die borstvoeding geven een stuk minder in aanraking gekomen met virussen en bacteriën. ,,Nu is de vraag of moeders daardoor ook minder afweerstoffen doorgeven aan hun baby. Dit lijkt een logisch verband, maar we weten dit nog niet zeker’’, aldus Van Goudoever.

Verklaring voor stijging in RS-virus besmettingen

De verminderde antistoffen in moedermelk zouden ook een boosdoener kunnen zijn bij de grote hoeveelheden met RS-besmette kinderen in het ziekenhuis. ,,Een van de verklaringen voor de stijging in RS-virusbesmettingen de afgelopen periode zou kunnen zijn dat de moeder minder antistoffen voor dit virus heeft kunnen doorgeven via moedermelk aan haar baby. Net als bij kinderen, zijn ook moeders door alle isolerende coronamaatregelen minder in contact gekomen met onder andere het RS-virus, waardoor er minder antistoffen in de moedermelk komen en een kind gemakkelijker ziek wordt”, legt Van Goudoever uit.

De grootste groep kinderen die in het ziekenhuis terechtkwamen is onder de 6 maanden, volgens Van Goudoever. Maar het is niet bekend of dit jaar ook meer borstgevoede kinderen op de kinderafdeling liggen met het RS-virus dan normaal. ,,Het onderzoek wat we nu opstarten is gericht op het voorspellen van hoe erg de RS-virus piek zal worden deze winter. Hoe goed de moedermelk borstgevoede kinderen beschermt, en dus hoe vatbaar kinderen zijn, is daarbij een belangrijke factor.”

Antistoffen via bloedbaan en borstklier naar je baby

Hoe moedermelk een baby kan beschermen tegen allerlei ziektes? Lactatiekundige Teddy Roorda legt uit dat je bij verkoudheid, griep, het coronavirus en allerlei andere ziektes als moeder antistoffen in je lichaam aanmaakt, die door de bloedbaan naar de binnenkant van de borstklier gaan en worden doorgegeven in de moedermelk. Van Goudoever: ,,Ook in het laatste deel van de zwangerschap worden via de placenta al antistoffen doorgegeven.”

Quote De antistof­fen komen gelijk binnen bij je baby waar ze zouden moeten zijn: namelijk in de mond en luchtwegen Teddy Roorda, lactatiekundige

,,Als je het coronavirus hebt, is het een goed idee om gewoon borstvoeding te blijven geven. De antistoffen komen gelijk binnen bij je baby waar ze zouden moeten zijn: namelijk in de mond en luchtwegen. Vice versa werkt het ook: als je baby een virus heeft opgelopen en direct drinkt aan de borst, dan geeft het speeksel van de baby via de tepel van de moeder door dat de moeder antistoffen tegen dat bepaalde virus moet aanmaken. Daarom heeft direct drinken aan de borst echt nog voordelen ten opzichte van afkolven. De borst en de baby zijn echt één systeem’’, aldus Roorda.

Je hoeft je nu niet druk te maken dat je als borstvoedende moeder te weinig in contact komt met ziektes, en daardoor juist gaan minderen op hygiëne en mensenmenigtes juist gaat opzoeken. ,,Je moet natuurlijk wel voorzichtig blijven met het coronavirus en je gezonde verstand gebruiken als het gaat om hygiëne. Ga de virussen niet opzoeken, maar ga ook niet steriel leven. Blijf vooral borstvoeding geven, want alle antistoffen zijn echt niet zomaar weg”, adviseert Van Goudoever.