Moeders over de invloed van de corona op hun baby’s: ‘Carlota (1) is mensenschuw’

Mason (9) had als baby leukemie, nu haalt hij duizenden euro’s op voor KiKa

4 april Zes weken oud was Mason, toen hij de diagnose leukemie kreeg. De roze wolk van zijn ouders veranderde van de ene op de andere dag in een zwarte. Negen jaar later haalt hij duizenden euro’s op voor KiKa. ,,Zij hebben ooit onderzoek gedaan naar de leukemie die hij had, daardoor is hij er nu nog.’’