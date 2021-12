Moet jij gewoon werken maar heeft je kind nu week extra vakantie? Zo pak je dat aan

Taboe op abortus is veel groter dan dat op miskraam: ‘Je hebt er toch zelf voor gekozen?’

In Nederland vinden jaarlijks zo’n 32.000 abortussen plaats; een ingreep waarop volgens expert Miriam van Kreij (49) veel taboes rusten. Ze schreef een boek over hoe vrouwen beter begeleid kunnen worden. ,,De meeste winst is te behalen in de nazorg.”

6 december