Na de bevalling ontlasting verliezen: ‘Grootste fabel is dat weinig vrouwen er last van hebben’

moedermisereEr zijn van die verwachtingen over het moederschap die niet bepaald uitkomen als het eenmaal zo ver is. Soms sta je zelfs compleet versteld van wat er met jou als mens, met je lijf of in je omgeving gebeurt. Iedere week lees je in deze rubriek wat niemand je vooraf vertelde over moeder zijn, maar wat je graag had willen weten. Dit keer: incontinentie van ontlasting (fecale incontinentie) na de bevalling.

Ontlastingsverlies, remsporen in je onderbroek of windjes niet kunnen ophouden: fecale incontinentie komt regelmatig voor na een natuurlijke bevalling. Bekkenoefentherapeut Yildiz van der Zijden komt het in haar praktijk veel tegen. ,,De grootste fabel over anale klachten na een zwangerschap is wel dat niemand er last van heeft. Er zit veel schaamte omheen. Algemene cijfers zijn niet bekend, maar van de vrouwen met een totaalruptuur heeft tussen de 7 en 57 procent fecale incontinentieklachten.”

Lang persen

Bij een totaalruptuur is de vagina naar beneden ingescheurd tot in de anus, maar ook zijwaartse of andere kleinere rupturen komen voor. ,,Die kunnen allemaal schade veroorzaken in de bekkenbodem, waardoor ontlastingsproblemen kunnen ontstaan. Ook langer dan anderhalf uur persen is een risicofactor: er komt dan zoveel druk op de anus te staan, dat er fecale incontinentie op kan treden”, licht Van der Zijden toe. ,,Veel ziekenhuizen laten vrouwen met rupturen of een lange persfase uit voorzorg zien door een bekkenfysiotherapeut of bekkenoefentherapeut, vanwege de risico’s op blijvende klachten.”

Quote Langer dan anderhalf uur persen is een risicofac­tor: er komt dan zoveel druk op de anus te staan, dat er fecale incontinen­tie op kan treden Yildiz van der Zijden

Spontaan ontlasting verliezen

Maar ook vrouwen die geen schade oplopen bij een bevalling kunnen de eerste weken last hebben van fecale incontinentie, benadrukt Van der Zijden. ,,Als die klachten na zes weken nog niet over zijn, is het belangrijk om hulp te zoeken bij een bekkenbodemspecialist”, adviseert ze. ,,Er zijn twee vormen van fecale incontinentie na de bevalling, en daarvoor zijn twee verschillende aanpakken. Bij de eerste vorm voel je de aandrang niet en verlies je spontaan ontlasting; je poept dus letterlijk in je broek of laat een natte wind. Ballontraining bij een bekkenfysiotherapeut helpt om dat gevoel van aandrang weer te leren herkennen.”

In het andere geval kun je de aandrang niet beheersen en verlies je ontlasting, omdat je te laat een toilet bereikt. Dan is het volgens Van der Zijden belangrijk om je bekkenbodemspieren goed te leren aanspannen, zodat je ze kunt inzetten als dat nodig is. ,,En tegelijkertijd is het heel belangrijk om de bekkenbodem ook te kunnen ontspannen. Juist bij ontlastingsverlies zien we dat mensen helemaal verkrampt zijn in hun bekkenbodemspieren om de ontlasting maar tegen te kunnen houden. Maar juist door die verkramping, het teveel aanspannen van de bekkenbodem, gaat het dus mis.”

