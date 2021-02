‘Naaktfoto’s sturen onder jongeren hoort echt bij hun seksuele ontwikkeling’

Voor jongeren wordt het steeds normaler om naaktfoto's van zichzelf te versturen. Soms gaat het echter mis en komt het pikante kiekje in verkeerde handen terecht. Als ouder, die zelf niet is opgegroeid met de smartphone, heb je hier geen ervaring mee. Wat doe je dan als je kind zoiets overkomt?

De tijden zijn veranderd. Pubers hebben door hun mobiele telefoon en webcam op elk moment van de dag de mogelijkheid om hun razende hormonen om te zetten in naaktfoto’s en die te delen met hun vriendje of vriendinnetje, en als ze pech hebben met de hele school of stad.

Het verzenden, ontvangen en vragen om pikante foto’s is vaak een van de eerste stappen in het ‘versierproces’ geworden, en of een kind hier nu aan meedoet of niet, de beslissing zal voor een oordeel van hun sociale kringetje zorgen, weet Marleen (42), moeder van een 14-jarige dochter.

Quote Een vriend van mijn dochters e-vriend­je had zijn telefoon afgepakt, vond de foto en het leek hem wel lollig die naar de klassenapp door te sturen Marleen

Lente, (niet haar echte naam, bekend bij de redactie) de 14-jarige dochter van Marleen (42) bezweek onder de druk. Zij stuurde een shirtloze foto naar haar allereerste vriendje. ,,Het is nooit bij Lente opgekomen dat die jongen haar foto’s zou kunnen misbruiken. Gelukkig deed hij dat zelf ook niet. Ook niet toen het na een paar weken uit was. Maar waar ze nooit bij heeft stilgestaan, was wie er nog meer toegang heeft tot zijn telefoon. Een vriend van die jongen had zijn telefoon afgepakt, vond de foto van Lente en het leek hem wel lollig die naar de klassenapp door te sturen. We kwamen erachter door een appje van een andere moeder. Ik weet niet wie er erger overstuur was: Lente of ik. Ik wist niet eens dat ze al met dit soort dingen bezig was.’’

Niet oordelen

Als er naaktfoto’s van je kind rondgaan, moet je hem of haar vooral niet nog dieper de grond in praten, zegt een woordvoerder en preventiemedewerker van de GGD. ,,Je kind is slachtoffer. Ga het dus vooral niet beschuldigen door te zeggen: ‘Hoe heb je zo stom kunnen zijn?’ Probeer als ouder te begrijpen wat er bij jongeren speelt. Vertel hoe vervelend je het vindt dat dit is gebeurd, en bepaal samen met je kind hoe jullie dit gaan oplossen. Belangrijk is in ieder geval om je kind te zeggen dat het altijd bij jou terecht kan. Door echt te luisteren en niet te oordelen, zal je kind eerder naar je toekomen als er een probleem is zoals uit de hand gelopen sexting en online pesten.

Marleen: ,,Als ouder denk je vaak: mijn kind doet dat niet. Ik dacht dat ook. Inmiddels weet ik dat een kwart van de jongeren wel eens een naaktfoto van zichzelf heeft verstuurd en dat het echt hoort bij de huidige seksuele ontwikkeling. Naar aanleiding van wat er met de foto van Lente is gebeurd, heeft de school een project rondom wraakporno en sexting opgezet, en gelukkig kreeg ze direct al ontzettend veel steun van haar mentor en vriendinnen. Ze is inmiddels 17 en er relatief ongeschonden uitgekomen. Al moet ik er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren als ze mentaal wat minder sterk in haar schoenen had gestaan, en de reacties van haar vriendenclubje anders waren geweest.’’

Aangifte doen

In veel gevallen is het verspreiden van naaktfoto’s strafbaar. Als je aangifte wilt doen tegen de dader, maak dan via 0900-8844 telefonisch een afspraak met de politie in jouw woonplaats. Vergeet niet van tevoren screenshots te maken waarbij ook de URL duidelijk in beeld is.

Via de site Meldknop.nl kan je kind informatie en tips vinden om met de situatie om te gaan. Meer hulp nodig? Dan verwijst de website hem of haar zo snel mogelijk door naar de juiste organisatie die hulp en advies kan bieden.

