Nanda (43) werd zwanger na stilgeboorte: ‘Negen maanden lang was ik bang’

Mijn bevallingBevallen: vrouwen doen het al eeuwen en raken er nooit over uitgepraat. Bevallingen zijn prachtig, loodzwaar en veranderen je leven. In deze serie bevallingsverhalen creëren ouders openheid door het eerlijke verhaal van hun bevalling te delen. Nanda Knibbeler Jansen werd zwanger nadat haar eerste dochter stil werd geboren.

Ze komt pas laat de ware liefde tegen; Nanda Knibbeler Jansen (43) loopt zeven jaar geleden op Pinkpop Richard tegen het lijf. De twee blijken vijf straten bij elkaar vandaan te wonen, maar hebben elkaar nog nooit gezien: ,,Ik wist meteen dat hij de vader van mijn kinderen was, hij gaf me rust en bracht me in balans. Ik had al jarenlang een kinderwens, maar was de juiste partner niet tegengekomen. Alleen een kind opvoeden zag ik niet zitten. Richard wilde graag vader worden, dus samen zijn we ervoor gegaan.”

Als ze in 2018 haar spiraal laat verwijderen, is ze negen maanden later zwanger. Ze zijn dolgelukkig met de zwangerschap en kiezen vanwege hun leeftijd voor prenatale screening. ,,We waren ons ervan bewust dat we relatief oude ouders zouden worden. We hebben geen groot vangnet, dus bespraken of we een kindje dat niet gezond zou zijn samen zouden kunnen grootbrengen en hadden daar onze twijfels over.”

Syndroom van Down en een meervoudige handicap

Als ze de uitslag van de NIPT krijgen, blijkt er iets heel erg mis te zijn: ,,Hoewel je hoopt nooit te hoeven beslissen over het leven van je ongeboren baby, kregen we na een vlokkentest het nieuws dat onze dochter het syndroom van Down had. Er was daarnaast een grote kans op een meervoudige handicap. Richard en ik waren lamgeslagen en hebben ervoor gekozen ons meisje uit liefde los te laten.”

Dochter Joy wordt in de zomer van 2019 na een zwangerschap van zeventien weken geboren in het ziekenhuis. ,,De bevalling werd opgewekt en ik kreeg morfine tegen de pijn. De morfine zou er ook voor zorgen dat de baby slaperig zou worden. We zagen er vreselijk tegenop, maar toen ze werd geboren lag ze er rustig en vredig bij. Ze paste in mijn handpalm en voelde meteen eigen. Het was niet gek, eng of spannend.”

Moeder, maar geen levende baby

Joy wordt door middel van de watermethode ‘mooi gehouden’. ,,Ze legden haar in water toen ze was geboren, zodat ze niet uit zou drogen. We mochten haar ook mee naar huis nemen, in water konden we haar in de koelkast nog een paar dagen bewaren. Vooraf vond ik dit een gekke gedachte, toen ze er eenmaal was niet meer. We hebben haar laten cremeren en ik draag bedelsieraden met haar as.”

Na de stilgeboorte heeft Knibbeler Jansen moeite om haar leven weer op te pakken. ,,Je bent moeder geworden, maar hebt geen levende baby. Onze wens was niet veranderd en ondanks dat ik veertig was geworden, wilden we er nog een keer voor gaan. Dat was emotioneel beladen; elke maand dat het niet lukte sloeg hoop om in teleurstelling. Mijn man en ik rouwden bovendien allebei op een andere manier. Toch kozen we ervoor het leven te vieren en zijn we een paar maanden na de geboorte van Joy getrouwd.”

Een miskraam is een ingrijpende gebeurtenis. Het kan helpen om te weten wat het precies inhoudt, schrijft Ouders van Nu.

Bang en hopeloos na miskraam

Het stel gaat een ziekenhuistraject in. ,,Uit onderzoek bleek dat er geen aanwijzing was dat we geen gezond kind konden krijgen. We hebben vier IUI-pogingen gedaan, die allemaal mislukten. Aan het einde van 2020 zijn we gestart met ICSI. Bij de eerste poging werden er twee embryo’s teruggeplaatst, maar ging het mis. Bij de tweede poging hadden we meer geluk: ik bleek zwanger van één van de twee embryo’s.”

Het geluk is maar van korte duur: ,,De eerste echo was niet goed, de week erna was het vruchtje gegroeid en zagen we een kloppend hartje, maar dat klopte tijdens de derde echo niet meer. Ik kreeg een miskraam. We moesten het hele traject weer opnieuw in, want de vier embryo’s die we hadden, waren allemaal gebruikt. Het begon weer van voor af aan: hormonen spuiten, stimuleren en oogsten. Je bent bang en hopeloos: gaat het ooit goedkomen?”

Geplande keizersnede door stuitligging

Op hun tweejarig huwelijk krijgen ze een nieuwe terugplaatsing. Het brengt geluk, want Knibbeler Jansen wordt zwanger. ,,Ik ben van het begin tot het einde bang geweest. Ik hield er rekening mee dat we ook dit meisje los zouden moeten laten en dat we dan weer met lege handen zouden staan. We waren blij met een hele grote reserve: pas twee weken voor de geboorte hebben we de kinderkamer afgemaakt.”

Ze kiest ervoor om in een ander ziekenhuis te bevallen dan de eerste keer, omdat ze wil dat het een nieuwe ervaring wordt. Ze krijgt een geplande keizersnede: ,,Onze dochter lag vanaf 24 weken in stuit, en gezien onze achtergrond wilden ze de baby niet proberen te draaien. Ik moest wennen aan het idee om niet natuurlijk te bevallen, maar had vrede met het besluit.”

Volledig scherm Baby Phoebe May met haar ouders, kort na de geboorte. © Mirjam Cremers

Ouders van twee dochters

Na 39 weken zwangerschap melden de ouders zich in het ziekenhuis. ,,De gynaecoloog kende ons verhaal, maar het was fijn om tijdens de laatste checks op de ok het hele team over Joy te vertellen. De ingreep was in een vloek en een zucht gedaan. Toen ze de incisie maakten en ze mijn baarmoeder openden hoorden we een plas vruchtwater op de grond vallen. Het moment dat ze eruit kwam was magisch. Ik keek vol ongeloof door het plastic scherm: ze is er echt en ze huilt!”

Ze is zo blij met de komst van haar levende baby, dat ze drie dagen lang non-stop naar haar dochter Phoebe May heeft liggen kijken. ,,Met mijn pink in haar knuistje heb ik haar aangestaard. Ik moest haar blijven aanraken. Mijn man en ik tellen onze zegeningen dat we ouders mochten worden van twee dochters en vertellen Phoebe May dat ze een sterrenzus heeft. Er staat een foto van Joy in de kamer en we branden elke dag een kaarsje. Ze horen allebei bij ons.”

