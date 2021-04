Natuurlijke anticonceptie: ‘Als je het niet nauwkeurig doet, is een foutje makkelijk gemaakt’

Ben je de hormonen in de pil of spiraal beu? Voor steeds meer vrouwen is de natuurlijke anticonceptiemethode, ofwel Natural Family Planning (NFP) een mogelijkheid. Consulenten zien de interesse toenemen. Maar hoe werkt het precies en is het wel veilig? ‘Een foutje is snel gemaakt en je kunt er veel stress door krijgen.’

Wanneer begin je (weer) met anticonceptie? En wat past het best bij jou? Ouders van Nu zet het op een rijtje. ,,Ik had eerst veel kwaaltjes door de hormonen in de pil en spiraal, dus dit was voor mij de uitkomst. Het werkt als je er écht voor wil gaan en de motivatie voelt, want als je het niet nauwkeurig doet is een foutje makkelijk gemaakt.” Liselotte (29) uit Eindhoven heeft anderhalf jaar ervaring met deze vorm van anticonceptie. ,,Het vergt in de eerste drie maanden behoorlijk wat moeite en motivatie om je vruchtbaarheidscyclus door te krijgen, maar daarna raakte ik gewend aan het dagelijks in de gaten houden van mijn lichaam.”

Lichaamstemperatuur

,,Onder NFP vallen verschillende methodes om op basis van je lichaamssignalen te weten wanneer de eisprong plaatsvindt en wanneer je dus wel of niet vruchtbaar bent”, legt fertiliteitsarts Inge van der Velpen uit. Je kijkt zowel naar je lichaamstemperatuur, die je dagelijks meet om zo de maandelijkse temperatuurverhoging op te sporen, die na de eisprong plaatsvindt. Zodra de temperatuurverhoging heeft plaatsgevonden, weet je dus dat je de eisprong hebt gehad. Daarnaast kijk je naar de verandering in je cervixslijm”, zegt Van Der Velpen.

Het aantal geïnteresseerden in deze methode neemt toe, weet Margreet Boender. Ze is consulent bij Sensiplan, een bedrijf dat vrouwen begeleidt bij deze vorm van anticonceptie. ,,Wij hebben hierin al duizenden vrouwen en koppels mogen begeleiden, en in de coronatijd is dit aantal haast verdubbeld’’, zegt ze. Ze stelt dat je ook ‘andere lichaamssignalen zoals ovulatiepijn, ovulatiebloeding of borstsymptomen in de gaten kunt houden om te weten wanneer je je eisprong hebt en dus vruchtbaar bent’.

Quote De veiligheid van deze methode is volledig afhanke­lijk van jouzelf. Daarom is de drempel voor veel vrouwen ook wat hoger om het te doen

Riskant

Deze methode klinkt misschien riskant, maar volgens Van Der Velpen net zo veilig als de pil of een spiraal, als je het goed doet tenminste. ,,De veiligheid van deze methode is volledig afhankelijk van jouzelf. Daarom is de drempel voor veel vrouwen ook wat hoger om het te doen, omdat het wat meer van je vraagt. Als je de motivatie hebt om dit te proberen, is het de moeite echter zeker waard en is het net zo veilig als de pil of spiraal. Je leert je lichaam er ook zo goed door kennen.”

Quote De informatie is er wel voor ons, maar er zijn simpelweg veiligere anticoncep­tie­me­tho­des die ik liever aanraad huisarts Annet van Dellen-Coster Niet iedereen is overigens enthousiast: huisarts Annet van Dellen-Coster zou het ‘nooit aanraden’. Een vrouw moet zichzelf en haar lijf héél goed kennen en een hele strikte cyclus hebben voor betrouwbaarheid, maar heel veel vrouwen hebben dat niet. Je hoeft maar een keer een iets kortere cyclus te hebben en dan kan je zwanger raken. Een foutje is heel snel gemaakt en je kunt er veel stress door krijgen doordat je er constant mee bezig moet zijn. Daar moet ik wel bij zeggen dat de hulpvraag van vrouwen die bij mij in het spreekuur komen ook anders is, zij zoeken meestal veilige en betrouwbare anticonceptie waar ze verder niet naar om hoeven te kijken.”

,,Over het algemeen wordt NFP niet aangeraden door huisartsen door een gebrek aan kennis en ervaring met de anticonceptiemethode door huisartsen. De NFP-methodes staan wel in de Nederlandse Huisartsen Genootschap standaarden, maar dan ergens helemaal onderaan. Er zijn wel steeds meer artsen die bij Sensiplan een cursus doen om voorlichting te geven over NFP’’, zegt Boender. ,,De informatie is er wel voor ons, maar er zijn simpelweg veiligere anticonceptiemethodes die ik liever aanraad’’, zegt huisarts Van Dellen-Coster daarop.

