Neyla (4) werd al 44 keer geopereerd: ‘Ik stel mezelf steeds de vraag, doe ik het voor mezelf of voor haar?’

Nina vond online een zaaddonor, Karel een co-ouder: ‘Na de geboorte bleef er niets over van onze afspraken’

15 september Wie een vurige kinderwens heeft, wijkt soms van de geijkte paden af om die droom in vervulling te laten gaan. Met behulp van het internet, bijvoorbeeld. Karel, niet zijn echt naam, ontmoette via de website One Wish een co-ouder. Ook Nina vond online haar spermadonor. Bij Nina verliep alles vlot, Karel kwam na de geboorte van zijn dochter bedrogen uit.