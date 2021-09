Nú op gezinsvakantie: ‘Fors goedkoper en overal plek’

Een korte vlucht of niet al te lange autoreis, lekker weer en vooral heel kindvriendelijk: ouders van kleine kinderen willen op vakantie vaak massaal hetzelfde. ,,Er zijn zelfs bestemmingen binnen Europa die erom bekend staan dat ze vooral gezinnen aantrekken”, zegt gezinsvakantie-expert Sabine Kuipers-Van der Meer van de website Vakantie met Kinderen. ,,Menorca is bijvoorbeeld omgedoopt tot buggy-eiland, zo kindvriendelijk is het daar.”

Weerbericht

Populaire gezinsbestemmingen zijn in het hoogseizoen fors duurder, weet Kuipers-Van der Meer. ,,Nu, eind september, kun je op veel plekken terecht voor dertig tot veertig procent minder dan de hoogseizoenprijs. Je hebt over het algemeen nog aardig weer in landen als Spanje, Griekenland, Portugal en Zuid-Italië, maar wel meer kans op een dag regen of koelte.” Haar advies voor vakanties in deze tijd van het jaar is dan ook: wacht zo lang mogelijk met boeken en ga dan af op het weerbericht. ,,De propvolle gezinsbestemmingen uit het hoogseizoen hebben nu allemaal gewoon plek, dus dat kan gerust.”