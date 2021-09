Onbedoeld zwanger op je 18e: ‘Het voelde alsof ik tien punten achterstond in de samenleving’

Ze had nooit gedacht dat ze tienermoeder zou worden. Maar na die testuitslag stond haar hele wereld stil. ,,Ik was echt in paniek. Ik was nog helemaal niet bezig met kinderen. Op zich leek het me wel wat, maar misschien als ik halverwege de dertig zou zijn. Niet als ik nog maar 18 jaar was. ‘Hoe zou ik ooit voor een kind kunnen zorgen, als ik dat zelf nog ben?’ dacht ik.’’