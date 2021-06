Ondanks zomer tóch uitbraak wintervirus RS (waar vooral kleine kinderen erg ziek van worden)

Het virus dook afgelopen week op in de regio. In het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam liggen twee kinderen met het virus. ,,Op dit moment is er geen probleem. Er was woensdag en donderdag heel kort in onze regio een capaciteitsprobleem, maar zeker niet alleen door RS. Dat ging om een combinatie van gastro-enteritis virus, pseudokroep en beperkte capaciteit door het opschalen van de zorg. Er is nu wel wat RS, maar niet veel. Dat kan elke dag veranderen, maar tot zover zet het niet door’’, aldus een woordvoerder van Erasmus Medisch Centum, waar het Sophia onderdeel van is.