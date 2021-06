Onderzoek: ‘Jongens en meisjes communiceren anders over suïcidale gedachten’

Onder jongeren tussen de tien en twintig jaar is suïcide de meest voorkomende doodsoorzaak, maar tot nu toe was er internationaal nog weinig bekend over hoe jongeren communiceren over suïcidale gedachten die ze hebben. Dat vertelt Elias Balt, die bij 113 Zelfmoordpreventie op het onderwerp promoveert. Hij sprak in 2019 met de nabestaanden van 35 overleden jongeren, 17 jongens en 18 meisjes. De bevindingen zijn recent gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS ONE.

,,Jongens maken vaker morbide grapjes, of waren minder eenduidig: dat het allemaal niet meer hoefde, bijvoorbeeld. Veel ouders wisten niet zo goed wat daarachter zat, maar het is in zo’n situatie juist belangrijk om de vraag te durven stellen. Is het echt een ‘grapje’, of zijn die gedachten serieus aanwezig?”, aldus Balt. ,,Meisjes deden dat veel minder. Ze waren vrij duidelijk waardoor een constructief gesprek ontstond. Zij geven vaker aan dat ze het niet meer zien zitten en dat ze hulp nodig hebben.”

Balt: ,,Wat de omgeving bij meisjes lastig vond, was zelfbeschadigend gedrag rond de overgang naar de middelbare school. Dat begint al vroeg, maar er is niet per se sprake van suïcidale gedachten. Ik adviseer ouders om ook dan meteen het gesprek aan te gaan. Wat is de reden dat je dit doet en heb je hulp nodig?” Ook kun je er altijd met iemand anders over praten. ,,Zelfs als zelfdodingsgedachten nog niet op het oppervlak zijn, kun je dat aanbieden.”

Quote Door een korte opleving, dachten ouders het gaat weer beter met mijn kind. Achteraf zeiden ze: dat was misschien een teken Elias Balt

Een opleving

Een andere opvallende bevinding uit het onderzoek die voor een derde van de jongeren gold: voorafgaand aan de periode van overlijden was er een korte tijd sprake van een opleving. ,,Er is niet zoveel bekend over de reden, maar voor ouders was dit vaak verwarrend, blijkt uit de diepte-interviews. Zij dachten: het gaat weer beter met mijn kind. Achteraf zeiden ze: dat was misschien een teken dat er iets niet pluis was”, zegt Balt.

Het is dus verstandig om altijd alert te zijn op veranderingen in het gedrag - zowel positief als negatief - en te vragen hoe het komt dat ze zich anders voelen en waarom hij of zij ineens beter in zijn of haar vel zit. ,,Wat de gedachte daarbij is van de jongeren weten we niet, we moeten het doen met de interpretatie van de ouders. Ze vermoeden dat het enerzijds is om de zorgen weg te nemen, anderzijds een manier om afscheid te nemen.” Voor ouders en professionals moet het onderzoek handvatten bieden om door te vragen en signalen op te pikken, aldus de onderzoeker. ,,Dan kunnen we tijdig ingrijpen. Hoe eerder je erbij bent hoe eerder je er iets aan kunt doen.”

