Onderzoek: kinderen vinden les op afstand en gebrek aan contact zwaar in coronatijd

Schoollei­ders vrezen nog meer schade bij nieuwe lockdown: ‘Laat dat meewegen’

Het sluiten van scholen was kort geleden nog taboe, maar ineens ligt deze maatregel weer op tafel bij kabinet en OMT. Immers, een aanzienlijk deel van de besmettingen in de huidige golf is te herleiden tot het onderwijs. Twee schoolleiders over dit duivelse dilemma. ,,We zijn de achterstanden van de vorige lockdowns nog aan het inlopen.’’

25 november