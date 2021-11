Online leren populair in coronatijd: ‘Tweede sluiting hakte er bij kinderen veel minder in'

De laatste jaren werken kinderen op school en thuis niet alleen meer met schoolboeken, maar ze leren ook via online toepassingen. Zo worden ze spelenderwijs vertrouwd gemaakt met vaardigheden als klokkijken, lezen, rekenen, spelling en tegenwoordig zelfs met programmeren of vreemde talen. Het doel: kinderen ‘leuk’ laten leren, bijspijkeren, voorbereiden op toetsen of een extra uitdaging geven.