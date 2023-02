Ontreddering, pijn, blijdschap: dit zijn de winnende geboortefoto’s van Ouders van Nu

Fotografen zijn er steeds vaker bij in de verloskamers, zegt jurylid en gynaecoloog Koen Deurloo. ,,Bij een heftige bevalling is het tijdens, maar ook na de geboorte, belangrijk dat er foto’s genomen worden. Vooral als moeder en kind na de bevalling gescheiden worden kan het een trauma opleveren als er geen herinneringen zijn. Foto’s helpen deze herinneringen te maken of weer terug te brengen Soms weet een moeder door narcose bijvoorbeeld niet meer dat ze bijvoorbeeld haar kind heeft vastgehouden en ziet ze dat later wel terug op foto’s. Dat helpt in zo’n geval enorm.”

Niet alleen is het terugkijken van de foto’s bijzonder voor later: voor een grote meerderheid van de vrouwen die bevallen zijn, ruim 85 procent, is het terugkijken van geboortefoto’s ook een goede manier om de bevalling te verwerken. Dat blijkt uit een online enquête van Ouders van Nu, ingevuld door bijna 300 lezers.

Maar liefst 99,6 procent van de respondenten geeft aan de foto’s die tijdens de bevalling zijn gemaakt regelmatig terug te kijken. 71,8 procent laat de geboortefoto’s ook aan anderen zien. Hilde Tholen, hoofdredacteur van Ouders van Nu vult aan: ,,Zo’n bijzonder moment als een bevalling kun je nooit meer over doen. Er zit zo veel emotie in de foto’s.”

De winnende professionele foto

Volledig scherm © Jessica Innemee

De jury was unaniem onder de indruk van bovenstaande foto van fotograaf Jessica Innemee. De ouders hadden duidelijk vooraf nagedacht over de bevalling thuis in bad bij het haardvuur, zeggen de juryleden. ,,Maar zoals vaker gebeurt bij bevallingen; je kunt het niet plannen. Het bad werd niet gehaald. De vader is duidelijk overrompeld door zijn emoties. Deze foto is niet te regisseren, niemand op de foto was bezig met de fotograaf, alleen met het moment. En toch klopt alles.”

Fotograaf Jessica Innemee over de foto: ,,Toen ik aanbelde bij Marloes hoorde ik buiten al dat ze persdrang had. Ik sjeesde de trap op en dacht alleen maar: snel, ik moet mijn camera klaar hebben! Marloes zat op de grond, hangend over een stoel met een kussen onder haar: een veilige situatie voor de baby om geboren te worden, dus ik dacht: laat maar komen.”

De winnende amateurfoto

Volledig scherm © Mandy Linssen

Deze foto is gemaakt door Mandy Linssen, ok-assistente in het Zuyderland MC in Limburg. Ze mocht bij de bevalling van vrienden aanwezig zijn. Mandy: ,,Ik maakte deze foto tijdens de keizersnede van vrienden. We hadden van tevoren afgesproken dat ik bij de keizersnede zou zijn. Daar was ook een datum voor gepland, maar uiteindelijk besloot de baby eerder te komen. Toevallig was ik die dag aan het werk en kon ik er alsnog bij zijn. De foto is gemaakt op het moment dat het kindje uit de buik wordt gehaald. Een armpje is er al uit, maar het andere armpje moet nog geboren worden. Ik weet nog dat ik zó graag een mooie foto wilde maken. Ben blij dat het is gelukt.”

Deze foto's vielen ook in de prijzen

Volledig scherm © Gemaakt door de gynaecoloog

Volledig scherm © Jaleesa Koelen

Volledig scherm © Leonie Spaans

Volledig scherm © Jessica Innemee

