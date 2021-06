Ontroostbare baby? Dit kun je als ouder doen als je kind alleen maar huilt

In de rubriek Vraag het ons beantwoorden specialisten al jouw vragen over lijf en leden, hart en ziel. Vandaag beantwoordt huisarts Rutger Verhoeff de vraag: wat kun je als ouder doen bij een huilbaby?

Een ontroostbare baby kan ouders tot wanhoop drijven. Wat kun je als ouder doen? ,,Alle baby’s huilen. Na de eerste levensweek begint het, rond zes tot acht weken volgt een huilpiek en na drie tot vier maanden neemt het huilen weer af”, vertelt huisarts Rutger Verhoeff.

De ‘officiële’ definitie van een huilbaby is wanneer een kind minimaal drie weken, drie dagen per week, drie uur per dag doordringend jengelt of ontroostbaar huilt, vertelde jeugdarts Nelleke de Kom eerder aan Ouders van Nu. In Nederland voldoet twee tot tweeënhalf procent van de baby’s hieraan. Dit is echter geen keiharde definitie, want ook ander huilgedrag kan voor jou als ouder een probleem zijn.

Quote Huilbaby’s lijken pijn of verdriet te hebben, maar dat is meestal niet zo Huisarts Rutger Verhoeff

Pijn of verdriet

Naast ontroostbaar en oorverdovend huilen, zijn er meer dingen waaraan je een huilbaby herkent. De Kom: ,,De baby is bijvoorbeeld schrikachtig en ze kunnen hoofdpijn hebben. Huilbaby’s die hier last van hebben, liggen graag met hun hoofdje ergens tegenaan, zoals een spijl van het bed of de bovenkant van een wieg.”

Verhoeff: ,,Huilbaby’s lijken pijn of verdriet te hebben - ze overstrekken zich, lopen rood aan, hebben gebalde vuistjes en zijn moeilijk te troosten - maar dat is meestal niet zo. Bij minder dan 5 procent is er een onderliggende medische oorzaak (zoals koemelkeiwitallergie, verborgen reflux of darmkrampjes). Laat eerst het onderliggend lijden uitsluiten door je huisarts.”

Inbakeren

,,Als er geen medische oorzaken zijn: baker je baby in, het consultatiebureau kan uitleggen hoe je dat veilig doet. Of leg je baby in zij- of buikligging op je arm of schoot. Als de baby slaapt, kun je hem of haar weer op de rug in bed leggen. Maak een sussend geluid, harder dan het huilen, of zet ‘witte ruis’ op, dat geluid is te vinden op bijvoorbeeld YouTube of Spotify”, zegt Verhoeff.

De derde tip van Verhoeff: ,,Wieg totdat de slaap zijn intrede doet. Kleine snelle wiebelbewegingen, waarbij het hoofdje ondersteund wordt. En als laatste redmiddel? Gebruik een speen.”

Heb jij zelf nog een suggestie?

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Tips bij inbakeren

Inbakeren wordt vooral toegepast bij pasgeboren baby’s die prikkelbaar zijn, baby’s die alleen hazenslaapjes doen of snel overprikkeld zijn en baby’s die moeite hebben om zelf in slaap te vallen. Ouders van Nu geeft tips.

Volg al het nieuws over Gezin ook via Twitter en Facebook.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.