‘Onze dochter was de redding voor de postnatale depressie van mijn vrouw’

Blijdschap, dankbaarheid trots: een nieuwe baby staat meestal synoniem aan een blije ervaring. Maar wat als jouw partner dat anders ervaart? Angst en somberheid horen ook bij het moederschap, maar daar praten we liever niet over.

Dat is juist wél belangrijk, zeggen deskundigen, want sombere gevoelens die langer aanhouden of worden weggedrukt kunnen signalen zijn van een depressie. En daar kan je iets aan doen.

In Nederland krijgen jaarlijks naar schatting 23.000 vrouwen een depressie tijdens of na de zwangerschap. ,,Wat wij prenatale of postnatale depressie noemen heeft niet per se te maken met de zwangerschap, maar we weten dat heel veel vrouwen zwangerschapsspecifieke zorgen en stress hebben”, zegt Carolina de Weerth, hoogleraar psychobiologie van de vroege ontwikkeling aan het RadboudUMC. ,,Dat komt er bovenop.”

Factoren die bijvoorbeeld een rol kunnen spelen bij het ontwikkelen van depressie zijn geldzorgen, relatieproblemen, erfelijkheid, stress in de omgeving, aanleg, uitputting en hormonen. ,,De zwangerschap is een enorme transitie in je leven. ,,Als je gevoelig bent voor dit soort zaken kan het zijn dat het depressie triggert”, zegt de Weerth.

Meer angst en depressie tijdens lockdown

Tijdens de eerste piek van de coronacrisis zagen wetenschappers het aantal zwangere vrouwen met ernstig verhoogde angst- en depressie klachten verdubbelen, zegt De Weerth. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek (COPE Study) dat binnenkort wordt gepubliceerd. ,,Er kunnen heel veel oorzaken zijn, zowel prenataal als postnataal, voor angst en depressie”, zegt De Weerth.

Na de geboorte van haar eerste kind belandde Esther op een gitzwarte wolk. Uiteindelijk moest ze worden opgenomen op een psychiatrische afdeling. Lees het verhaal op de site van Kek Mama.

Tijdens de eerste lockdown waren veel zwangere vrouwen bijvoorbeeld bang voor wat het virus zou doen voor de foetus of bang om in hun eentje te moeten bevallen. Steun van de partner blijkt een belangrijke factor in het herstel. Onderzoekers van de Universiteit van Tilburg zagen wat dat betreft ook positieve kanten aan de lockdown: de partner werkte meer thuis en kon daardoor ook meer ondersteuning bieden.

Partnersteun is doorslaggevend

Die partnerondersteuning is doorslaggevend, zegt postpartumcounselor en auteur Anne Marleen Meulink. ,,Als je helemaal geen sociale steun hebt of bijvoorbeeld een slechte partnerrelatie is dat een belangrijke risicofactor voor depressie”, zegt Meulink. ,,Daarnaast is het een hele belangrijke factor in het herstel.”

Erover praten dus. Maar dat is voor veel vrouwen met een prenatale of postnatale depressie heel moeilijk. Volgens onderzoek van het RadboudUMC krijgt van alle zwangere vrouwen met verhoogde angst- of somberheidsklachten slechts 15 procent professionele hulp.

Wat kun je voor je partner doen?

,,Hoe eerder je aan de bel trekt hoe beter”, zegt Meulink. Maak het bespreekbaar. ,,En ook belangrijk is dat je zelf goed begrijpt wat een postnatale depressie is. Het zijn twee op zichzelf staande dingen: je hebt het moederschap en je hebt de depressie. Dat die tegelijkertijd je leven binnenkomen is erg pijnlijk.”

Nicole Adelaars werd drie maanden na de traumatische geboorte van haar eerste kindje gediagnostiseerd met een postnatale depressie. ,,Neem jezelf serieus. Kraamtranen zijn normaal, maar niet na een maand, twee maanden of langer. En communiceer. Wuif gevoelens en gedachten niet zomaar weg.”

Nicoles partner Bart, voegt daaraan toe: ,,Ik heb mijn vrouw heel erg haar eigen ding laten doen. Als ze rust nodig had, moest ik dat geven, als ze alleen weg wilde heb ik dat toegelaten. Praten hielp ook. Vooral samen.”

Dat vrouwen het kindje niet zouden willen of het afstoten is een misconceptie, zegt Adelaars: ,,In ons geval was het zelfs zo dat onze dochter de ‘redding’ was voor Nicole, omdat ze voor haar tenminste nog haar bed uitkwam. Voor haar wilde ze leven en vechten.”

Wat zijn de symptomen van een depressie?



Symptomen waar je als partner op kunt letten zijn:



- Somberheid

- Last van slapeloosheid of juist een extreem grote slaapbehoefte

- Gebrek aan eetlust of juist overdreven veel trek

- Weinig zelfvertrouwen, het gevoel ongeschikt te zijn voor het moederschap

- Een sterke neiging tot piekeren

- Verwardheid en vergeetachtigheid

- Wanhoop en angst

Bron: Mentaal Vitaal; onderdeel van de afdeling Publieksinformatie van het Trimbos-instituut. Wanneer deze symptomen voor langere tijd aanhouden tijdens of na de zwangerschap kan dat duiden op een depressie.

