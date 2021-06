Ook moeilijke eters spelenderwijs aan de groente: 'Afleiden werkt vaak heel erg goed’

Een op de acht kinderen in Nederland heeft overgewicht of obesitas, 85 procent van de kinderen in de basisschoolleeftijd eet te weinig groente, blijkt uit onderzoeken van het CBS en RIVM. Schokkend, vindt Phaedra Mensen. Naast ondernemer en initiatiefnemer van Spoony, is ze ook moeder van drie kinderen. ,,Ik heb de basis thuis altijd gezond gehouden. Daarnaast was het prima als ze een keer een ijsje, snoepje of stuk appeltaart aten”, vertelt ze.

Quote Zoet en vet zijn makkelij­ker te verkopen, langer houdbaar en goedkoper te produceren Phaedra Mensen, Spoony ,,Ik merkte dat de eerste vier jaar de regie bij jou als ouder ligt. Jij kan beslissen wat er in de monden gaat. Maar vanaf vier jaar wordt de wereld zoveel groter: kinderen gaan naar school, naar vriendjes of vriendinnetjes, naar sportkantines. Ik ben geschrokken van de enorme hoeveelheid ongezonde verleidingen en merkte dat ook mijn kinderen daar erg gevoelig voor waren.”

Met name chips, koek en ongezonde producten krijgen kleurrijke verpakkingen, figuurtjes en spaaracties met zich mee, ziet Mensen. ,,Terwijl een courgette nog steeds een courgette ligt te zijn, een paprika is nog steeds een paprika. De reden is natuurlijk dat zoet en vet makkelijker te verkopen zijn, langer houdbaar en goedkoper te produceren. In de hele keten heb je voordeel als je dat op de markt brengt.”

Toch is er hoop: uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat smaakpapillen getraind kunnen worden. Als kinderen iets tien keer proeven, dan gaan ze het lekker vinden.

,,Dat vond ik interessant. Als je iets kunt trainen, dan betekent het dat je kinderen iets kunt leren.” Ze ontwikkelde een spelletjesbox met recepten voor kinderen in de basisschoolleeftijd, waarbij spelenderwijs groente wordt gegeten. Bijvoorbeeld door middel van een ganzenbord of bingokaart. ,,Het is de bedoeling dat daarmee die tien keer gehaald wordt. Met voor kinderen bekende spelletjes wordt groente eten een positief moment.”

Quote Als er veel focus komt te liggen op het eten van groente, gaan de hakken bij kinderen in het zand Kinderarts Ilse Westerbeek

Dat beaamt kinderarts Ilse Westerbeek, die hielp bij de ontwikkeling van de box: ,,Als er veel focus komt te liggen op het eten van groente, gaan de hakken bij kinderen in het zand. Afleiden werkt heel goed en als je dat op een leuke manier doet, helpt dat.”

Het is vaak ook geen onwil, benadrukt de arts. ,,De knop is simpelweg nog niet gevonden. Je moet verschillende smaken leren kennen en waarderen.” Hetzelfde doen volwassenen ook bij nieuw eten: eerst ruiken, proeven, een klein stukje eten. In één keer iets in je mond stoppen, kun je niet verwachten, stelt ze. ,,Als het eten van groenten een positieve ervaring is, kun je ook stoppen met de spelletjes.”

Volledig scherm Een jongen is samen met zijn vader bezig met een van de recepten van Spoony. © Spoony

Kinderdiëtiste Leonie van der Kruk werkte veel met de doelgroep. ,,Vaak komen er ouders bij mij langs die al heel veel hebben geprobeerd. Er zijn negatieve ervaringen rondom het eten, het is moeilijk voor ouders om ontspannen en vrolijk te blijven aan tafel en er komt een hoop boosheid en frustratie bij kijken. Het is fijn als je dat kunt doorbreken.”

Ondertussen adviseert ze ouders om ook de ‘kleine stapjes’ te zien. ,,Tot het eerste levensjaar lusten kinderen vrijwel alles. Daarna start de kritische fase, waarin ze ook producten die ze eerder gewoon aten, opnieuw moeten leren ontdekken. Dit doen ze door te kijken, ruiken, horen, voelen en proeven. Vastpakken en aan het eten ruiken, is dan ook al een oefening.”

Mensen gaat nu verder met de ontwikkeling van de spelletjesbox, zodat deze voor iedereen toegankelijk zal worden en aangepast wordt op verschillende doelgroepen.

Hoeveel groente en fruit moet een kind eten?

Dat je groente en fruit moet eten om gezond te blijven, weet iedereen. Voedingscoach Susanne Verzuu legt bij Ouders van Nu uit waarom je kind groente en fruit nodig heeft en hoeveel het ervan moet eten.

