Op het punt om te scheiden? Bunschoten betaalt relatietherapie: ‘Schade bij kinderen tegengaan’

Deze moeders laten baby’s vegeta­risch eten. Hoe gezond is dat?

22 juli Baby’s en peuters kunnen prima zonder vlees. Dat zeggen de nichten Elvia Goncalves (31) en Wania Pires (30). Met hun bedrijf Frootie, gevestigd in Woerden, brengen zij naar eigen zeggen als eerste in Nederland vegetarische verse babymaaltijden op de markt. ,,Je kan zoveel uit andere producten halen, vlees is niet nodig!”