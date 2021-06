Op LinkedIn kan je nu ook zeggen dat je ‘thuisblijfouder’ bent

Erkenning

De veranderingen op LinkedIn zijn er niet zomaar gekomen. Op 8 maart verscheen een artikel met de titel ‘How a Simple Platform Fix Can Help Millions of Women Trying To Re-Enter the Workforce’, geschreven door journalist Heather Bolen. Daarin uit ze haar kritiek op het gebrek aan keuzemogelijkheden voor banen op een cv. Want niet iedereen krijgt de kans om carrière te maken. Vrouwen kunnen zich bijvoorbeeld gedwongen voelen om hun baan op te geven en thuis te blijven om voor de kinderen te zorgen. En daar wordt volgens Bolen geen rekening mee gehouden: ,,LinkedIn moet de impliciete discriminatie van vrouwen verhelpen”, stelt de journalist.