Op vakantie met de auto: ‘Iedere 100 kilometer krijgen de kinderen een cadeautje’

MARIEKE DOET PABO Juf Marieke weigert om ‘goedemor­gen leerlingen’ te zeggen: ‘Dat is zo ongezellig en onpersoon­lijk’

Hoe spreek ík mijn leerlingen eigenlijk aan? Dat vroeg ik me af toen er vorige week wat commotie was over de taaltips van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren.