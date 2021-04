Op welke leeftijd kan mijn kind zelfstandig naar school fietsen?

Het probleem blijkt lastig uit te roeien, constateert directeur Pieter van Wetten van basisschool Dierdonk in Helmond, die al tientallen jaren in het onderwijs meedraait. „Dit komt ieder jaar terug.” Toch is er nu op sommige scholen een flinke verbetering zichtbaar. „Dankzij corona”, zegt directeur Hanneke van Rooij van basisschool de Vlier in Helmond. „Nu ouders het schoolplein niet op mogen om met elkaar te kletsen, zien we dat kinderen vaker alleen naar school komen.”

Onveilige situaties traden vooral ‘s ochtends op. „Ouders zetten hun kinderen af en rijden door naar het werk.” Dat ging nogal eens gepaard met dubbel parkeren. Nu werken meer ouders thuis. Wat ook helpt: het schoolplein is van twee kanten opengesteld en de hoogste groepen beginnen tien minuten eerder dan de jongere kinderen. Dat zorgt voor een spreiding van leerlingen én verkeersstromen. Van Rooij is blij met de ontwikkelingen: „Het is goed voor de zelfredzaamheid van kinderen als ze zelf leren deelnemen aan het verkeer.”

Quote Ik denk dat het belangrijk is om te kijken naar zelfstan­dig­heid en verantwoor­de­lijk­heids­ge­voel. Kan een kind inschatten of een situatie veilig is? Valerie Ritchie, opvoedcoach

Zelfstandig

Maar wanneer is een kind eigenlijk zelfstandig genoeg om alleen naar school te gaan? De meeste kinderen kunnen als ze 8 of 9 jaar zijn alleen naar school fietsen, schrijft Ouders van Nu, ‘maar ieder kind heeft zijn eigen tempo’. Dat onderschrijft opvoedcoach Valerie Ritchie: ,,Het is lastig om er een concrete leeftijd aan te verbinden. Sommige ouders hanteren het verkeersexamen in groep 7 als criterium. Als dat gehaald is mogen hun kinderen zelf naar school. Dat is een mooie richtlijn en uitgangspunt”, vindt Ritchie.

Fietshelm

Het is in Nederland niet verplicht om een fietshelm te dragen. Toch zie je regelmatig kleine kinderen met een helm op fietsen. Waarom zou je wel of juist niet een fietshelm voor je kind kopen? En waar moet je op letten als je een helm aanschaft? Ouders van Nu legt het uit. Maar, sommige kinderen zullen eerder zelf naar school willen fietsen of lopen. ,,Ik denk dat het belangrijk is om te kijken naar hun zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel. Kan een kind zelf inschatten of een situatie veilig is?” Ook van belang is de afstand tussen huis en school, zegt Ritchie. ,,Als de basisschool in dezelfde straat is, kan een kind misschien eerder zelfstandig naar school dan als het kind een kruispunt of drukke weg moet oversteken.”

Uitleggen

Al vanaf jongs af aan kun je een kind trainen om uiteindelijk zelfstandig naar school, sporttraining of vriendjes en vriendinnetjes te gaan. ,,Eerst een kind achterop de fiets, later fietst een kind op zijn of haar eigen fiets naar school en rijd je er als ouder naast of achter”, zegt Ritchie. ,,Praat en leg uit wat je doet als je deelneemt aan het verkeer. Je kunt ook je kind de vraag stellen: ‘wanneer denk jij dat we over kunnen steken?’ Dan worden ze uitgedaagd om zelf na te denken en zelf verantwoordelijkheid te nemen.”

Op een gegeven moment is het tijd voor de ‘sprong in het diepe’. Niet altijd makkelijk voor ouders. ,,Toen mijn zoon voor het eerst zelf naar school fietste, bracht ik mijn dochter nog wel weg. Dan ging ik toch stiekem even kijken of zijn fiets wel geparkeerd stond”, geeft Ritchie toe. Haar advies is om in ieder geval kinderen met een goed gevoel op pad te sturen. ,,Geef vertrouwen. Zeg tegen je kind dat hij of zij verstandig genoeg is, dat hij of zij het kan, en dat het zeker gaat lukken.”

Er moet een einde komen aan kinderen met de auto naar school brengen. Lopen of met de fiets is volgens Veilig Verkeer Nederland een veel betere optie.