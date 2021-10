Op wereldreis met het gezin? ‘Uiteindelijk doe je het voor jezelf, niet voor je kind’

Tikva Looijen is eigenaar van reisplatform Gezin op Reis en komt binnenkort met een handboek voor verre reizen met kinderen. Looijen heeft samen met man en dochter (nu 8) al veel van de wereld gezien. Het gezin reisde onder meer naar Thailand, Maleisië, Myanmar, China en Tanzania.

Sinds de dochter van Looijen leerplichtig is, is verre reizen maken een stuk lastiger. ,,In Nederland mag je niet buiten de vakanties weg als je kind leerplichtig is. De wereldschool of homeschooling zijn geen optie, je moet les krijgen op school. Terwijl we in coronatijd zagen dat het prima kon, les op afstand met ouders als docent.” Er zijn uitzonderingen, maar 90 procent van de gezinnen krijgt geen toestemming om hun kind van school te halen, zegt Looijen. ,,De enige manier om de leerplicht te omzeilen is op reis gaan voor je kind 5 jaar wordt of jezelf uitschrijven bij de gemeente.” Daartoe ben je sowieso verplicht als je langer dan acht maanden naar het buitenland gaat.

Quote Hoe fijn is het om als gezin alle tijd voor elkaar te hebben, samen herinnerin­gen te maken en avonturen te beleven Tikva Looijen

Opvoedstijl

De leerplicht omzeilen levert veel regelwerk met verzekeringen en belastingzaken op. Te veel, vindt Marlieke Kroon van reisplatform en magazine Kleine Globetrotter. Samen met haar man Ivo en tweeling Roos en Siem (nu 7) reisde Kroon veel buiten Europa, maar sinds de kinderen naar school gaan, blijft het bij reisjes op kortere afstand van huis.

Kroon leerde door lange reizen te maken dat een tweeling wat uitdaging met zich meebrengt. ,,Je hebt twee kinderen met dezelfde behoeftes op hetzelfde moment.” Ook bleek een van haar kinderen niet goed tegen verandering te kunnen. ,,Daar kwamen we op reis achter. Hij moet regelmatig tot rust komen, dat maakte de eerste maanden in Azië best pittig. Wij hadden een bepaald beeld van de reis, maar moesten ons aanpassen aan zijn behoeftes. Toen hebben we ons reistempo heel erg naar beneden geschroefd en andere accommodaties gezocht.” Bij thuiskomst besloot het gezin een caravan aan te schaffen. De rust die dat met zich meebrengt voor je kinderen is heel wat waard, zegt Kroon. ,,We zijn nog steeds reislustig, maar kamperen in Europa is net zo leuk. En het grote voordeel is: de kinderen hebben een vaste slaapplek.”

Volgens Looijen ligt het naast de persoonlijkheid van een kind ook heel erg aan de leeftijd of reizen een goed idee is. ,,Veel mensen denken dat reizen met een baby moeilijk is. Maar baby’s zijn eigenlijk levende bagage, je neemt ze gewoon mee. En ze hebben nog geen last van jetlags.” Pas wanneer kinderen kunnen lopen én weglopen, wordt het lastiger. Vanaf de peuterleeftijd wordt het weer makkelijker omdat ze dan beter luisteren, zegt Looijen. Daarnaast speelt de opvoedstijl een rol bij hoe je een wereldreis met kinderen ervaart. ,,Je hebt twee opvoedstijlen: rust, reinheid en regelmaat. Dan is reizen een stuk lastiger. Of: voeden op verzoek, geen strakke bedtijden, enzovoorts. Als je die opvoedstijl al in Nederland had, wordt reizen een stuk makkelijker.”

Quote Eigenlijk is het best egoïstisch, je kind meenemen op wereldreis Marlieke Kroon

Contact maken

Reizen met je gezin is ontzettend bijzonder en waardevol, vindt Looijen. ,,Hoe fijn is het om als gezin alle tijd voor elkaar te hebben, samen herinneringen te maken en avonturen te beleven.” Ouders die nog twijfelen over het maken van een wereldreis, gebruiken vaak als argument dat het hun kinderen zoveel gaat brengen. Maar dat is onzin, zegt Looijen, vooral als kinderen nog heel klein zijn. ,,Uiteindelijk doe je het voor jezelf, jij wil die wereldreis maken. Het maakt jonge kinderen echt niet zoveel uit of ze op een strand in Thailand spelen of in de speeltuin om de hoek.”

Eigenlijk is het best egoïstisch, je kind meenemen op wereldreis, zegt Kroon. ,,Daar komt ook dat vervuilende aspect bij. Aan de andere kant: als je reist, leer je de wereld en andere culturen beter begrijpen. Alles wordt veel minder zwart-wit.” Kroon zag haar kinderen niet heel erg veranderen, maar ontdekte wel wat indruk maakt op de tweeling. ,,Ze zijn veel kwijt van de reis. Het grappige is dat ze juist de kleine dingen herinneren. Zoals een aap die onze bananen stal. Ze hebben het er nog over.” Daardoor leer je de reis ook zelf anders beleven, zegt ook Looijen. ,,Alsof je zelf weer voor het eerst in dat land bent.”

Een ander voordeel van reizen met kinderen: je hoeft geen moeite te doen om contact met locals te maken, zegt Looijen. Dat herkent ook Kroon: ,,Je wordt als minder bedreigend gezien en wordt sneller bij mensen thuis uitgenodigd.”

Kinderen uitschrijven en op reis

Jan (37) en Lenneke van Nes (36) reizen met dochters Soof en Pien, 6 en 5 jaar oud, een jaar lang door Europa met hun camper. Twee jaar geleden besloten Jan en Lenneke om met hun dochters om een jaar lang op reis te gaan. ,,Het idee was om richting Azië en Nieuw-Zeeland te reizen. Maar toen kwam corona”, zegt Lenneke. En werd het een Europareis met camper. ,,Een vaste slaapplek hebben is een groot voordeel, het geeft rust.”

Omdat de vier langer dan acht maanden niet in Nederland zijn, schreven ze zich uit. Lenneke: ,,Zo hebben we ook niet met de leerplicht te maken. Onderwijs regelen we zelf. We hebben materiaal meegekregen van school voor Soof, Pien moet gewoon zoveel mogelijk knutselen en spelen.”

Volledig scherm Het gezin van Nes. © Jan en Lenneke van Nes

Jan legt uit dat jezelf uitschrijven wel wat regelwerk vergt. ,,Daar moet je voor gaan zitten. Het Nederlandse systeem is er niet op ingericht, maar overal is een oplossing voor. Er is bijvoorbeeld altijd wel een verzekeraar die je wel kan helpen. De praktische zaken moeten nooit een reden zijn om je dromen niet na te jagen.” Het stel leerde dat als je kinderen meeneemt op reis, je je moet aanpassen. ,,Toen we naar Barcelona gingen wilden wij van alles zien, maar daar maak je de kinderen niet blij mee”, zegt Lenneke. Jan: ,,Ik vind dat wel fijn, je hoeft niet alles af te vinken als je ergens bent.”

De komende maanden verblijft het gezin in Spanje en Portugal, in het voorjaar trekken ze via Italië richting de Balkanlanden. Jan en Lenneke hopen dat Soof en Pien door het reizen de wereld met een bredere blik gaan bekijken. Jan: ,,De cultuurschok is niet zo groot in Europa, maar toch kan het leven in Albanië en Bosnië heel anders zijn.” Alle avonturen van het gezin zijn te volgen via De wereld zien met Soof en Pien op Instagram en YouTube.

Reistips van Looijen en Kroon Plan je wereldreis niet zoals een gewone vakantie, bouw ook rust in. Dat is vooral fijn als je kind schoolwerk moet doen. Bevalt het ergens niet? Wees dan niet bang om je plan om te gooien. Probeer niet te veel landen in een reis te proppen. Kies een slaapplek met publieke parken in de buurt, daar is altijd wel een speeltuin te vinden en kinderen om mee te spelen. Overal worden kinderen geboren, dus ook in andere landen zijn luiers te koop en is er babyproof eten te vinden. Vergeet de praktische zaken niet, zoals reisvisa, geldige paspoorten, vaccinaties, verzekeringen en nu ook coronabewijzen. Als je alleen reist met een kind, komt daar extra papierwerk bij kijken. Tot slot: het leven gaat op reis ook gewoon door. De woedeaanvallen en het bedplassen zijn niet ineens weg als je in het vliegtuig stapt.