Op zomerkamp om Engels te leren: ‘Sommige ouders zien dit als educatieve opvang’

Enthousiast staat een groepje kinderen de hit Wavin’ Flag te zingen in de aula van de Margrietschool in Woerden. Het zijn de 35 deelnemers van het allereerste Summer Camp in Woerden. In Gouda doen deze week 22 kinderen mee aan de vierde editie. Een week lang leren alle kinderen spelenderwijs Engels. Ze moeten wel, want Nederlands wordt er niet gesproken.