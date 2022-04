Opvoeden na de echtscheiding: wie maakt de definitieve beslissingen?

De scheiding is klaar maar de opvoeding gaat door. Dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan, want opvoeden betekent duizend keuzes maken over kleine en grote dingen. Keuzes die jouw ex-partner misschien liever anders maakt. Veel mensen komen er in een gesprek met hun ex wel over uit, maar wat als dat niet lukt? En wat als het onderwerp je zeer nauw aan het hart ligt?