Ouders krijgen vanaf volgend jaar recht op negen weken betaald verlof

De Tweede Kamer stemde vandaag in met het voorstel van minister Wouter Koolmees om het ouderschapsverlof voor een deel te betalen. Vanaf 2 augustus 2022 gaat de nieuwe regeling in. Het kabinet moest het ouderschapsverlof uitbreiden, omdat er een nieuwe Europese richtlijn ligt waarin staat dat ouders twee maanden recht hebben op betaald verlof.

Nu al hebben ouders recht op 26 weken ouderschapsverlof in de eerste acht jaar na de geboorte van een kind. Maar dat verlof is meestal onbetaald. Er is vooral financieel voordeel, doordat de pensioenopbouw tijdens die vrije uren doorgaat. Slechts in sommige cao's is al wél geregeld dat de vrije dagen met de kinderen gedeeltelijk betaald zijn, bijvoorbeeld bij ambtenaren.

Bijzondere gebeurtenis

Voor sommige ouders is het te duur om onbetaald ouderschapsverlof op te nemen. Daardoor maakt slechts een derde gebruik van die regeling. Door tot vijftig procent van het loon te vergoeden, moet de drempel om tijdelijk minder te werken omlaag. ,,Een kind krijgen is een mooie en bijzondere gebeurtenis, maar er verandert ook veel", zegt minister Koolmees. ,,Samen met je partner moet je op zoek naar een nieuwe balans tussen werk en gezin. Door het ouderschapsverlof deels te betalen wordt het makkelijker om zowel een baan te hebben als meer tijd thuis te besteden. En dat is belangrijk, want in het eerste jaar maken stellen afspraken over de werk- en zorgverdeling.”