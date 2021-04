Ouders vergroeid met hun telefoon: ‘Dan krijg je kinderen die eerst swipen en dan pas lopen’

Zelfs op een mama- of papadag, is het voor ouders soms moeilijk om hun telefoon weg te leggen. ,,Ik denk dat veel ouders zich de vraag moeten stellen of ze niet te veel op hun smartphone bezig zijn”, zegt opvoedcoach Sarah Van Gysegem. ,,Want op den duur zijn wij op hetzelfde niveau als de kinderen en moeten we onze tijd ook gaan inperken. Kinderen hebben aandacht en betrokkenheid nodig. En ik weet wat de ouders dan zeggen: ik ben er toch, ik hoor wel wat ze zeggen. Dat is een fabeltje, van die twee dingen tegelijk doen. Je kan gewoon niet multitasken. Ons brein kan dat niet aan.”