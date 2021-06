Patricia wilde geen kinderen en kon er tot haar frustratie geen normaal gesprek over voeren

‘Wacht maar tot je eierstokken gaan rammelen’, kreeg De Ryck te horen als ze vertelde over haar twijfels. Of: ‘Ach joh, spring gewoon in het diepe’ en ‘kinderen krijgen is toch het allerleukste ter wereld?’ Een normaal gesprek voeren over het onderwerp lukte vaak niet, ondervond ze tot haar frustratie.