Pittig eten en ananas helpen niet, maar dit is wel een manier om de bevalling op gang te helpen

BakerpraatjesHet geslacht van je baby voorspel je met baking soda, grote buik, dan wordt het een grote baby en wanneer je last hebt van pukkels, dan krijg je een meisje. Er doen tal van bakerpraatjes de ronde. Fictie? Of zit er toch een kern van waarheid in? Vandaag: de bevalling wek je op met vrijen of pittig eten.

Al weken leeft de zwangere vrouw toe naar dé uitgerekende datum. Zeker als de buik steeds groter en de zwangerschap steeds zwaarder wordt. Maar lang niet alle vrouwen bevallen ‘op tijd’. Soms komt de baby pas één of zelfs twee weken later. ,,Vrouwen proberen dan van alles om de bevalling op te wekken’’, ziet verloskundige Lydia de Kruijf van verloskundigepraktijk Charlois in Rotterdam.

Van pittig eten wordt bijvoorbeeld gezegd dat de darmen ervan samen gaan trekken en uiteindelijk ook de baarmoeder. Het stofje kinine in tonic, bitter lemon of ananas zou eveneens de bevalling opwekken. Kruijf moet de vrouwen echter teleurstellen. ,,Wetenschappelijk gezien is niet bewezen dat dingen zoals pittig eten of tonic drinken helpt.’’

Quote Vrouwen hebben daar zo aan het eind van hun zwanger­schap meestal de puf niet meer voor Verloskundige Lydia de Kruijf

Een vrijpartij

Wat vrouwen wel kunnen doen; vrijen. ,,In sperma zit het stofje prostaglandine. Dat wordt ook toegediend als een vrouw wordt ingeleid in het ziekenhuis.’’ De dosis in sperma is echter zo laag dat ook het effect van vrijen op het opwekken van de bevalling niet bewezen is. Bovendien als De Kruijf het weleens voorstelt, klinkt meestal gezucht. ,,Vrouwen hebben daar zo aan het eind van hun zwangerschap meestal de puf niet meer voor.’’ Wat werkt dan wel? ,,Dat weten we eigenlijk nog steeds niet’’, zegt ze.

Toch is er een uitzondering waarvan wel bekend is dat het de bevalling op gang helpt; strippen. Tenminste, na 41 weken zwangerschap. De Kruijf stript een zwangere vrouw alleen als ze voelt dat de baarmoedermond rijp is. Tijdens de zwangerschap is de baarmoedermond stevig. ,,Die voelt een beetje als het puntje van je neus.’’ Als de bevalling dichterbij komt, wordt het puntje kleiner, zachter en wijst het meer naar voren. ,,Dan voelt het meer als een pakje boter. Dat noemen we het verweken en verstrijken van de baarmoedermond.’’

Als dat het geval is, kan de verloskundige de vliezen aan de onderkant van de baarmoeder met haar vingers losmasseren; het strippen. ,,Hierdoor komen hormonen vrij die ervoor zorgen dat je weeën krijgt.’’ Is de baarmoedermond nog niet rijp, begint de verloskundige er niet aan. ,,Het is dan oncomfortabel en het wekt de verwachting dat de bevalling gaat beginnen, terwijl dat nog niet het geval is.’’

Nooit meer dan 42 weken

Maar ook aan het wachten komt uiteindelijk een eind. Een zwangerschap in Nederland duurt vrijwel nooit langer dan 42 weken. Zijn er dan nog steeds geen weeën, dan wordt de vrouw bij 41 of 42 weken ingeleid in het ziekenhuis. ,,Dat komt omdat de placenta langzaam op begint te raken’’, zegt De Kruijf. ,,De doorbloeding wordt minder en delen sterven af.’’ Dat merk je bijvoorbeeld aan het vruchtwater dat op begint te raken. ,,Na 42 weken neemt de kans op sterfte van de baby toe. Daarom is het advies altijd om niet langer te wachten.’’

Praat mee over zwangerschappen en alles wat daarbij komt kijken

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een gesprek willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.