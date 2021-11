Poepdokter: ‘Met rode, groene, zwarte of ontkleurde ontlasting altijd even aan de bel trekken’

Als nieuwe ouder kan je een hoop vragen hebben over de poep van je baby. Is het niet te dik, te dun, poept hij niet te vaak en is de kleur wel in orde? ,,Het verschilt voor flesgevoede en borstgevoede baby’s wat normaal is, maar met rode, groene, zwarte of ontkleurde ontlasting moet je altijd even aan de bel trekken’’, zegt Nienke Gottenbos, darmfloratherapeut en auteur van De Poepdokter .

Of je baby nu borstvoeding of flesvoeding krijgt, de eerste ontlasting van een baby is altijd meconium: dat is een plakkerige, donkere substantie die bestaat uit alles wat baby’s via het vruchtwater in de baarmoeder hebben ingeslikt. ,,Het is belangrijk dat een baby binnen 24 uur na de geboorte meconium poept, zodat er geen verstopping ontstaat’’, zegt kinderarts Machteld van Scherpenzeel-de Vries.

Kleur van babypoep

Het is voor flesgevoede en borstgevoede baby’s verschillend wat normaal is qua kleur. Volgens Gottenbos geldt voor borstgevoede baby’s dat alles in het spectrum van mosterdgeel, donkergeel, okergeel en soms oranje normaal is. Bij flesgevoede baby’s is mosterdgeel ook normaal, alhoewel het ook soms wat bruiniger kan zijn. ,,Borstvoedingspoep is vaak wat korrelig, en flesvoedingspoep wat dikker en brijig’’, voegt Van Scherpenzeel-de Vries toe.

Foute boel is het als je baby zwarte, witte of rode ontlasting heeft. Helderrode ontlasting wijst namelijk op bloed en een heftige darmontsteking. Zwarte poep wijst op een bloeding wat hoger in de darmen of in de maag. Ontkleurde ontlasting kan duiden op een obstructie rondom de lever en problemen met het gal. ,,Ook groene ontlasting kan wijzen op een ontsteking, vooral in combinatie met eczeem’’, zegt Gottenbos.

Quote Alles in het spectrum van mosterd­geel, donkergeel, okergeel en soms oranje is normaal Nienke Gottenbos, darmfloratherapeut

Meerdere keren per dag, of eens in de week bij borstvoeding

Er wordt gezegd dat het normaal is voor borstgevoede baby’s om tien keer per dag te poepen of één keer in de tien dagen. ,,Maar daar ben ik het niet volledig mee eens’’, zegt Gottenbos. ,,Het is normaal als een borstgevoede baby meerdere keren per dag poept, meestal na een voeding. Maar poept je baby echt tien of meer keer per dag? Dan kan het diarree zijn. Dat kan komen doordat de baby te veel voormelk drinkt, de melk die voorin de borst als eerste wordt gedronken. Of de baby reageert niet goed op iets wat de moeder eet, zoals eieren, noten, gluten, maïs of koemelk. Vice versa ook: als je kind eens in de vier tot zeven dagen poept, kan het zijn dat er te weinig voormelk is of dat de opbouw van de darmflora onvoldoende op gang komt.’’

Van Scherpenzeel stelt dat het voor borstgevoede baby’s normaal is meerdere dagen geen ontlasting te hebben, omdat er van borstvoeding erg veel wordt opgenomen in het lichaam. ,,Als je kind verder geen klachten heeft, is er niks aan de hand. Wel kan hij na een aantal dagen krampjes en verstopping krijgen’’. Dan kun je je baby volgens Gottenbos naar je toe dragen in een draagdoek, een buikmassage geven of je baby lekker in bad doen, om de ontlasting op gang te helpen.

De vierjarige zoon van Bianca is zindelijk sinds zijn tweede verjaardag. Hij plast nooit in bed en heeft nooit ongelukjes, er is alleen één probleem: hij poept alleen in een luier. En nu moet hij naar school. Lees haar verhaal op Kek Mama.

Flesgevoede baby’s: ontlasting met meer regelmaat

Bij flesvoeding is het normaal dat de ontlasting met wat meer regelmaat komt: meestal dagelijks of eens in de paar dagen. ,,Flesgevoede baby’s poepen inderdaad meestal wat minder dan borstgevoede baby’s. Deze ontlasting is ook meestal wat dikker in consistentie. Het is niet de bedoeling dat je flesgevoede baby dunne ontlasting krijgt, dan kan het zijn dat je baby op iets in de flesvoeding niet goed reageert en daardoor diarree krijgt’’, aldus Gottenbos.

Als een flesgevoede baby weinig ontlasting heeft, kan het zijn dat er een tekort is aan goede bacteriën in de darm, volgens Gottenbos. Dit kan eventueel aangevuld worden met een speciale baby-probiotica, alhoewel sommige merken flesvoeding al probiotica toegevoegd hebben. Hetzelfde geldt voor visolie: dat zit voldoende in borstvoeding, maar flesgevoede baby’s doet het soms goed eens per dag een beetje hoogwaardige visolie aan de fles toe te voegen.

Stukken eten en slijm

Vaste voeding die baby’s krijgen zal je uiteraard terugzien in de ontlasting. Als je je baby zelf aan voedsel laat knabbelen, in plaats van het te pureren, kun je soms stukjes broccoli in de luier terugvinden. ,,Met vaste voeding gaat het ook meer stinken. Krijgt je kind na vaste voeding verstopping of spuitluiers? Dan reageert hij ergens niet goed op’’, zegt Gottenbos. Bij verkouden baby’s is het normaal wat slijm terug te vinden in de ontlasting. ,,Het snot slikken ze namelijk vaak in, wat er daarna weer uitkomt. Maar ook borstgevoede baby’s die te veel voormelk, de melk voorin de borst, drinken kunnen slijmerige ontlasting krijgen’’, sluit Van Scherpenzeel-de Vries af.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.