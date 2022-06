Poppendokter Phyllis: 'Ze liggen 's nachts in een poppenbedje als de behandeling langer duurt’

Met een scherp, smal mesje schaaft en smeert Touw de klei over de aangevreten lip van haar poppenpatiënt. ,,Hiermee kan de klei goed laten aansluiten op het mondje en nog wat ‘rimpeltjes’ tekenen zodat het een echt lipje lijkt.” De pop in het groen gehaakte pakje bleek na een nachtje logeren in de schuur flink onder handen genomen door de muizen die er ook verbleven. ,,Van de moeder van het meisje begreep ik dat de pop een cadeau was van haar oma, die ook het pakje heeft gehaakt. Aangezien oma inmiddels overleden is, is de emotionele waarde natuurlijk heel groot.”