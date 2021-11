Recordaantal klachten tegen anti-abortuscampagne

De Reclame Code Commissie heeft bijna 800 klachten binnengekregen over de commercials die de afgelopen dagen regelmatig te zien en te horen waren op tv, radio en YouTube. De commissie buigt zich over een aantal daarvan en neemt inmiddels geen nieuwe klachten meer in behandeling over dit onderwerp.

In de reclamespotjes - nog tot en met zaterdag te zien en horen - stellen de organisaties dat een ongeboren kindje ook een toekomst verdient: ‘Baas in eigen buik? Bekijk het eens van de andere kant en vergeet het baasje in eigen buik niet. Een uniek mensje met eigen dna, met een eigen hoofd en dus ook een eigen buik. Zullen we werk maken van echte hulp aan moeder en kind?’ luidt de boodschap.



Volgens de overkoepelende Stichting Platform Zorg voor Leven wordt er met de commercials aandacht gevraagd voor de positie van ongeboren kinderen en voor betere hulp aan vrouwen die onbedoeld zwanger zijn. ,,Slogans als ‘baas in eigen buik’ doen geen recht aan de verdrietige realiteit achter iedere abortus. Tijdens deze Week van het Leven voeren we daarom een campagne waarin we vragen stellen bij bekende slogans’’, zegt Diederik van Dijk van de stichting.

Volledig scherm © Screenshot Week van het Leven

Verbaasd

Hij weet dat de campagne gevoelig ligt in Nederland en dat het commentaar altijd heftig is, maar is deze keer wel verbaasd over de hoeveelheid reacties. ,,We doen deze campagne sinds 2016 elk jaar en zijn altijd voorbereid op felle reacties. Die krijgen we dit jaar extreem veel, niet alleen van particulieren, maar ook van politieke partijen en organisaties zoals het Humanistisch Verbond. We willen graag met hen in discussie over de gevolgen van abortus. We proberen het debat aan te gaan, maar daar is kennelijk geen ruimte voor. Ze willen niet met ons in discussie. Tja, dan kunnen wij er verder weinig mee’’, stelt Van Dijk, die aangeeft dat de klachten vooral gaan over het inzoomen op het kindje in de buik.

Quote We hebben er vaker mee te maken gehad en bijna altijd krijgen we gelijk Diederik van Dijk

Volledig scherm © Screenshot Week van het Leven Hij zegt de procedure bij de Reclame Code Commissie met vertrouwen tegemoet te zien. ,,We hebben er vaker mee te maken gehad en bijna altijd krijgen we gelijk.’’ Uitzondering is een zaak uit 2018, toen de commissie klagers in het gelijk stelde die aangaven dat de stichting ten onrechte in de toenmalige commercial stelde dat het hartje al na drie weken zwangerschap gaat kloppen. ,,Dat hebben we aangepast naar vijf weken.’’ Van Dijk geeft aan dat de commercials zaterdag voor het laatst worden uitgezonden. ,,Daarna kan progressief Nederland weer rustig ademhalen.’’

Woordvoerder Kirsten van Kleeff van de Reclame Code Commissie laat weten dat het geen zin meer heeft om nieuwe klachten tegen de commercials in te dienen. ,,We doen nooit uitspraak over de inhoud van de klachten, maar we hebben er meer dan voldoende om in behandeling te nemen. De commissie zal bekijken of de klachten gegrond zijn. Als dat zo is, zal de adverteerder worden verzocht de campagne aan te passen. Dat kan ook van belang zijn als de commercials niet meer worden getoond. Want als informatie niet klopt, kan die een volgende keer niet meer worden gebruikt, zoals bij de campagne in 2018.’’

Lees door onder de tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Spoedprocedure

Volledig scherm © Screenshot Week van het Leven Van Kleeff weet nog niet of de klachtenregen aanleiding is voor de voorzitter van de commissie om de zaak versneld in behandeling te nemen. ,,Maar mocht het tot een spoedprocedure komen, dan nog duurt het vaak een paar weken voordat er een uitspraak ligt.’’ De Ster, verantwoordelijk voor de reclames op de NPO, liet al weten dat de commercials niet in strijd zijn met de wet- en regelgeving en vallen onder vrijheid van meningsuiting.



Verschillende dj’s van radiozender NPO 3FM uitten al hun onvrede over de reclame-uitingen van het Platform Zorg voor Leven die in de reclameblokken van hun shows voorbijkomen. En ook programmamaker Tim Hofman bemoeit zich ermee. Hij riep zijn volgers op Twitter op een klacht in te dienen bij de Reclame Code Commissie. ‘Die lui van de Week van het Leven geven geen reet om ongeboren leven - of vrouwenrechten - maar willen hun interpretatie van de Bijbel doordrukken uit machtsoverwegingen’, schrijft Hofman.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.