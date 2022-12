Relatietherapeuten over datenights: ‘Als je je opmaakt voor het werk, kan dat ook voor je partner’

Adelynn (7) zit in het lichaam van een jongetje, nu is ze een gelukkig meisje: ‘Ze moet zichzelf kunnen zijn’

Ze speelt graag met poppen, is gek op dansen en de kleur roze én wil later bij K3. Adelynn (7) is bovendien een echt lachebekje. Alleen, ze is geboren in het lichaam van een jongetje.

19 november